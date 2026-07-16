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Final del Mundial

Esta es la historia detrás de la fotografía de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era bebé: "El comienzo de dos leyendas"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: EFE
Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: EFE
Con Argentina y España disputando la final del Mundial 2026, las instantáneas cobraron un significado especial.

A finales de 2007, una sesión fotográfica benéfica realizada en los vestuarios del Camp Nou unió, sin que nadie lo imaginara, a un joven Lionel Messi, de apenas 20 años, con un bebé de seis meses llamado Lamine Yamal.

En aquellas imágenes, el entonces futbolista argentino aparece bañando al pequeño entre agua y espuma.

Las fotografías permanecieron prácticamente desconocidas durante más de una década, hasta que el padre de Yamal las compartió en redes sociales acompañadas del mensaje: "El comienzo de dos leyendas".

La producción formó parte del calendario solidario que el diario catalán Sport elaboraba cada año junto con la Fundación FC Barcelona y UNICEF desde 2004.

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La edición de 2008 buscaba promover los programas de la fundación enfocados en la infancia. Para ello, el club eligió tanto a los jugadores como a los niños que participarían en la campaña, en la que también estuvieron figuras como Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito.

La familia de Lamine Yamal llegó al Camp Nou tras ganar un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, ciudad donde creció el futbolista.

Según recordó el fotógrafo Joan Monfort, responsable de las imágenes, los participantes tenían la oportunidad de fotografiarse con un jugador del Barcelona y, por coincidencia, el elegido fue Messi.

El encuentro se desarrolló en uno de los vestuarios del estadio y, según Monfort, el argentino se mostró inicialmente incómodo por su carácter reservado.

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Al encontrarse frente a una pequeña tina con un bebé dentro, incluso dudó sobre cómo sostenerlo. Sin embargo, la presencia de un patito de goma ayudó a romper el hielo, permitiendo capturar una serie de fotografías espontáneas junto al niño y su madre, Sheila Ebana.

Las fotografías salieron a la luz cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine, las publicó en redes sociales antes del duelo entre España y Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

La publicación rápidamente se hizo viral, impulsada también por el gran rendimiento del extremo, quien marcó un gol decisivo frente a Francia en semifinales

El propio Lamine Yamal confesó posteriormente que desconocía la existencia de esas fotografías hasta que su padre se las mostró. En una entrevista explicó que su familia decidió mantenerlas en privado para evitar comparaciones con Messi.

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