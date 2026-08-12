México envía ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto que deja hasta el momento 190 muertos

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, informó el miércoles que su país envió alimentos, agua y medicamentos a Colombia tras el terremoto que dejó más de 200 muertos.

Sheinbaum indicó que partieron dos aviones militares de Ciudad de México cargados con 19,5 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Pereira, la ciudad más afectada por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes.

"Van también obviamente elementos del ejército mexicano para apoyar en todas las labores", dijo la mandataria izquierdista en su rueda de prensa diaria.

No precisó el número de militares o su tarea asignada, en medio de la supuesta negativa por parte del gobierno colombiano del nuevo presidente de ultraderecha Abelardo de la Espriella a recibir socorristas del extranjero.

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Los Topos de México,un reconocido grupo de rescatistas civiles, dijo en un comunicado que "las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos" y que en principio "solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile".

Sheinbaum explicó que el primer envío consta de 854 paquetes con alimentos básicos, agua y medicamentos. Los envíos continuarán esta semana y llegarán en principio a casi 60 toneladas.

Su secretario de Defensa dijo la víspera que dos aviones de pasajeros estaban preparados para partir con equipos de rescate.

"Vamos a estar en contacto a través de la Cancillería para todo el apoyo que requiera Colombia", prometió Sheinbaum.

México envió 250 socorristas y médicos a Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron a ese país el 24 de junio.