Diosdado Cabello asevera que el régimen venezolano es "campeón del diálogo"

Este lunes 27 de julio, Diosdado Cabello aseguró que el régimen que integra es el “campeón del diálogo”.

Según el cuestionado miembro del chavismo, "Venezuela ha sido el país campeón del diálogo. "Dialogar no significa capitular".

Con estas declaraciones, Cabello recuerda el "oxígeno" que ha ganado la dictadura de su país por más de 27 años.

La Asamblea Nacional elegida en 2015 y el Parlamento controlado por el chavismo iniciarán un proceso de diálogo a partir del 1 de agosto de 2026 con el fin de "establecer una hoja de ruta para la reinstitucionalización y la recuperación electoral del país".

Cabello, vale recapitular, continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

De hecho, recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que Cabello sigue siendo considerado un narcoterrorista con pedido de captura por Estados Unidos.

Puntualmente, el jefe de la diplomacia de EE. UU. mencionó: “Nosotros seguimos considerando a Diosdado Cabello como un narcoterrorista”.

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Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.