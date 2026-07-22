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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Francia

Adiós a las redes sociales: Francia vetará a menores de 15 años a partir de esta fecha

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Aplicaciones de las redes sociales Facebook e Instagram - Foto de referencia: Pexels
Aplicaciones de las redes sociales Facebook e Instagram - Foto de referencia: Pexels
Tras el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron la ley, por 279 votos a favor y 81 en contra.

El Parlamento francés aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que sitúa a Francia a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Tras el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron la ley, por 279 votos a favor y 81 en contra.

Esto allana el camino para que Francia se sume al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales ante las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores.

"Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un video difundido en redes sociales en el que repasa su lucha por esta medida.

El mandatario quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

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La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regreses a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Según el texto, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027 a las cuentas ya existentes.

"Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta", explicó a los periodistas la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

La ley no prevé ninguna sanción para los niños ni para los padres. Corresponderá a las plataformas implementar un sistema de verificación de edad, o incluso varios simultáneamente, para que los usuarios puedan elegir.

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