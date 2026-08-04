Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Primero fue el color azul, ahora el lema, la dictadura de Delcy Rodríguez continúa robando la identidad política de María Corina Machado. Luis Tarbay, director del Comando Mundo con Venezuela y ex - prisionero político, se refirió a este intento de apropiación del régimen a la identidad de la líder de la democracia y aseguró que no hay que temer, porque estas “marcas” ya están dentro “del corazón de los venezolanos”.