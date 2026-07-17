Francia e Inglaterra aún no abandonan el Mundial: ¿qué obtienen por quedarse con el tercer puesto del campeonato?

Las selecciones de Francia e Inglaterra jugarán este sábado el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Francia llega tras caer 2-0 frente a España en semifinales, resultado que puso fin a su aspiración de disputar una tercera final de forma consecutiva. Inglaterra, por su parte, también quedó eliminada luego de perder 2-1 ante Argentina en un duelo que se resolvió en los minutos finales.

Según información de Aljazeera y Reuters, Uno de los principales focos estará en Didier Deschamps, quien dirigirá por última vez a la selección francesa después de haber estado 14 años al mando.

En el transcurso de su etapa, el técnico conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y llevó a Francia a tres semifinales consecutivas, dejando al equipo como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

Por otro lado, Kylian Mbappé suma ocho goles en esta Copa del Mundo y acumula 20 tantos en tan solo tres mundiales jugados, quedando a solo uno del récord histórico de Lionel Messi, quien lidera la clasificación con 21. Además, ambos futbolistas comparten el liderato de la tabla de goleadores del torneo con ocho anotaciones, aunque el argentino tiene ventaja por el número de asistencias, criterio que es usado como desempate.

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Por su parte, en Inglaterra podrían producir muchas rotaciones. El seleccionador Thomas Tuchel señaló que ninguno de sus jugadores quería jugar este partido ya que el objetivo era llegar a la final, pero el duelo representa una oportunidad para dar minutos a futbolistas que tuvieron poca participación durante el campeonato.

Además del prestigio deportivo, el encuentro tiene un incentivo económico, ya que el equipo que logre obtener el tercer lugar se llevará un premio de 29 millones de dólares, dos millones más que los 27 millones destinados al cuarto clasificado.

Aunque el partido no era el objetivo de ninguno de los dos equipos, Francia e Inglaterra buscarán despedirse del Mundial con una victoria que les permita cerrar el torneo con un balance positivo por su recorrido en el mismo.