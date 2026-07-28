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Martes, 28 de julio de 2026
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Selección de Italia tiene nuevo técnico: Roberto Mancini regresa para levantar a la Azzurra de su crisis

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Roberto Mancini, extécnico de la Selección de Italia - Foto: EFE
Roberto Mancini, extécnico de la Selección de Italia - Foto: EFE
El entrenador, que conquistó la Eurocopa en 2021, regresa al banquillo de la selección italiana junto a Claudio Ranieri, tras la salida de Gennaro Gattuso.

Roberto Mancini se convertirá nuevamente en el entrenador de la selección de Italia, cuatro años después de conquistar la Eurocopa, ahora con la misión de resolver los problemas de una selección golpeada por sus fracasos y devolverla a la élite del fútbol internacional.

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El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagó, confirmó este martes el nombramiento de Mancini y la llegada de Claudio Ranieri como director técnico , una decisión que busca poner fin a la crisis que atraviesa la Nazionale.

Mancini, de 61 años, se dirigió con anterioridad a Italia entre 2018 y 2023. En el transcurso de su primera etapa obtuvo uno de los mayores éxitos recientes del combinado italiano al ganar la Eurocopa de 2021, pero se salió del cargo de manera sorpresiva en agosto de 2023 para ser el entrenador de Arabia Saudita.

Su salida fue blanco de críticas dentro y fuera de la federación, sobre todo porque se realizó durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. No obstante, el propio Mancini reconoció luego que se arrepentía de la decisión que tomó.

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"Si pudiera dar marcha atrás no volvería a tomar la decisión de abandonar la Nazionale. Entrenar a esta selección es lo más bonito del mundo ", declaró a la televisión pública italiana a finales de 2024.

El retorno del técnico llega después de una serie de movimientos en la estructura deportiva de la federación. Paolo Maldini, que ocupaba el cargo de director técnico desde el 11 de julio, abandonó su puesto tras las diferencias surgidas en torno a la elección del nuevo seleccionador.

Antes de decidirse por Mancini, la federación vio otras alternativas. Pep Guardiola fue contactado, pero rechazó la posibilidad de asumir el cargo. Luego, Andrea Pirlo fue un claro candidato, aunque su nombre generó críticas y se retiró su candidatura.

Con la designación de Mancini y Ranieri, Italia empieza una nueva etapa luego de volver a quedar fuera de un Mundial. La selección perdió el partido de repechaje ante Bosnia y Herzegovina, un resultado que forzó la salida de Gennaro Gattuso, del mánager general Gianluigi Buffon y del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.

La Azzurra acumula de este modo, tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo, luego de no clasificarse para Rusia 2018 y Qatar 2022, una situación dolorosa para una selección que ha ganado cuatro títulos mundiales.

Ahora, Mancini tendrá la responsabilidad de llevar a un equipo su lugar que atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. Su regreso significa una apuesta por la experiencia y por un técnico que ya sabe bien cómo funciona el entorno de la selección y que, en su primera etapa, logró devolver a Italia a lo más alto de Europa.

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