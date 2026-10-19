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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Ministra de Cultura

Ministra de Cultura de Colombia defiende la actuación de la fuerza pública tras los disturbios registrados frente al Museo Nacional

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi)-Foto EFE
Integrantes de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi)-Foto EFE
Paola Holguín rechazó los actos de violencia registrados durante el fin de semana y ratificó la revisión integral de las exposiciones en las instituciones culturales estatales.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Paola Holguín, cuestionó severamente este lunes las concentraciones realizadas frente a las instalaciones del Museo Nacional en Bogotá, con un respaldo categórico a la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden y proteger el patrimonio cultural del país.

Las manifestaciones, desarrolladas durante el 17 y 18 de octubre, surgieron como reacción al retiro de más de 30 piezas y objetos expositivos ordenado por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de la política de neutralidad institucional y eliminación de sesgos ideológicos en las salas estatales.

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La titular de la cartera cultural denunció que determinados sectores intentaron transformar la sede museística en un escenario de confrontación política, con advertencias sobre la presencia de personas con el rostro cubierto, la apelación a vías de hecho y la indebida utilización de niños y adolescentes durante los bloqueos sobre la carrera Séptima.

“Nuestra Policía Nacional cumplió su función de garantizar la protesta pacífica y evitar que los violentos afectaran a los ciudadanos y el patrimonio”, aseveró la ministra Holguín a través de una declaración pública difundida en sus canales oficiales.

La alta funcionaria reiteró que el Gobierno mantendrá la revisión integral de la museografía y curaduría de las instituciones estatales, con el propósito de erradicar la exaltación de conductas punibles y asegurar una narrativa que dignifique la memoria de las víctimas.

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El contundente respaldo gubernamental a la fuerza pública consolida la determinación del Gobierno nacional de preservar el orden público y garantizar el respeto a los símbolos de la historia patria.

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