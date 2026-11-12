Consulado de Colombia confirmó que tres connacionales murieron tras colapso de edificio en Nueva York: dos de ellos menores de edad

El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó que tres ciudadanos colombianos, entre ellos dos menores de edad, fallecieron tras el colapso de un edificio de tres pisos registrado el miércoles 11 de noviembre en el sector de Flatbush, en Brooklyn. Además, una mujer colombiana resultó herida y permanece bajo atención médica.

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A través de un comunicado publicado este jueves 12 de noviembre, la representación diplomática expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que mantiene contacto con las autoridades locales para hacer seguimiento a la emergencia y brindar acompañamiento a los connacionales afectados.

El organismo también informó que el cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, junto con su equipo, continúa pendiente de la situación y trabaja para mantener la comunicación con los familiares de las personas afectadas.

La tragedia se produjo cuando una estructura residencial de tres pisos colapsó sobre un terreno contiguo donde se adelantaban trabajos de construcción y excavación. La emergencia ocurrió en las inmediaciones de Flatbush Avenue y Bedford Avenue y movilizó a más de 250 integrantes de los equipos de bomberos y servicios de emergencia.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades de Nueva York, el derrumbe dejó ocho personas fallecidas y 18 heridas. Entre tanto, las operaciones de búsqueda concluyeron después de que los equipos de rescate revisaran los restos de la estructura y descartaran la presencia de más víctimas.

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Las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer qué provocó el desplome y determinar si los trabajos que se adelantaban en el terreno vecino tuvieron alguna incidencia en la estabilidad del inmueble.

Mientras avanzan las investigaciones, el Consulado colombiano reiteró que continuará brindando asistencia a los familiares de las víctimas y a la ciudadana que resultó herida en medio de esta tragedia.