Protestas contra decisión de quitar obras en el Museo Nacional de Bogotá terminó en disturbios

Cientos de manifestantes se congregaron el sábado frente al Museo Nacional, uno de los museos más importante de Colombia, en rechazo a una decisión del presidente Abelardo de la Espriella de quitar obras consideradas como instrumentos de adoctrinamiento ideológico. Sin embargo, la protesta terminó en un enfrentamiento entre la policía y encapuchados que lanzando objetos contundentes atacaron a los uniformados, quienes respondieron con chorros de agua para dispersarlos.