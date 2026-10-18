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Protestas contra decisión de quitar obras en el Museo Nacional de Bogotá terminó en disturbios

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Cientos de manifestantes se congregaron el sábado frente al Museo Nacional, uno de los museos más importante de Colombia, en rechazo a una decisión del presidente Abelardo de la Espriella de quitar obras consideradas como instrumentos de adoctrinamiento ideológico. Sin embargo, la protesta terminó en un enfrentamiento entre la policía y encapuchados que lanzando objetos contundentes atacaron a los uniformados, quienes respondieron con chorros de agua para dispersarlos.

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