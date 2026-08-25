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Ministra de Transporte de Colombia anuncia revisión de zonas en las que están instaladas las cámaras de ‘fotomultas’ para evaluar si se dejan o retiran

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Vía en Cali, Colombia (EFE)
Vía en Cali, Colombia (EFE)
Elsa Noguera hizo el anuncio en una entrevista que concedió al diario El Tiempo y que fue publicada este martes.

La ministra de Transporte de Colombia, Elsa Noguera, anunció que el Gobierno va a revisar las zonas en las que están instaladas cámaras para la detección de infracciones, conocidas como ‘fotomultas’.

El objetivo será identificar si es justificable la presencia de las cámaras en los lugares en los que están puestas y advirtió que en donde se concluya que no son necesarias se van a desmontar.

Noguera hizo el anuncio en una entrevista que concedió al diario El Tiempo y que fue publicada este martes.

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“Cuando la revisión demuestre que una cámara no tiene una justificación técnica de seguridad vial, será retirada. No habrá un desmonte indiscriminado, pero tampoco mantendremos cámaras innecesarias solo porque ya fueron instaladas”, aseveró Noguera al medio local.

Expresó, además, que el Gobierno revisará la distancia y la concentración de cámaras para que cada vía “tenga únicamente las que realmente se requieran para prevenir siniestros y salvar vidas”.

“Las nuevas autorizaciones deberán cumplir requisitos mucho más exigentes y demostrar que responden a ese propósito”, expresó la ministra.

Ante el argumento de que podrían aumentar los accidentes en caso de que se eliminen las cámaras, la ministra fue enfática en decir que “instalar más cámaras no ha sido suficiente para salvar vidas”.

“Entre 2021 y 2025, las muertes por siniestros viales aumentaron cerca de un 20 %, al pasar de 7.300 a 8.700. Al mismo tiempo, se autorizaron 670 nuevas cámaras”, confirmó.

Para Noguera la reducción de accidente pasa por una estrategia de una política integral de “ingeniería, señalización, pedagogía y control”, que mida vidas salvadas y no simplemente cámaras instaladas.

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