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Diálogos Venezuela

Dinorah Figuera llega a Venezuela con expectativas por el inicio del diálogo con el régimen: "Agradecemos a Marco Rubio todo el apoyo"

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015 / Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Fotos: X / EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015 / Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Fotos: X / EFE
A su llegada al aeropuerto internacional José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, afirmó que el principal objetivo de las conversaciones será avanzar en la recuperación de la institucionalidad del país.

La presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, aseguró este martes que la delegación opositora llegó a Venezuela con altas expectativas de cara al inicio del proceso de diálogo político con el régimen.

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A su llegada al aeropuerto internacional José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, afirmó que el principal objetivo de las conversaciones será avanzar en la recuperación de la institucionalidad del país.

Explicó, en ese sentido, que entre los temas prioritarios de la agenda figura la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que genere confianza, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el restablecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos políticos y civiles.

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"En principio, con gran expectativa, estamos recibiendo un desafío que es reinstitucionalizar a Venezuela en la concreción de la reformulación de un Consejo Nacional creíble y confiable, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la garantía de tener unos derechos políticos y civiles", dijo Figuera.

"El trabajo que significa en esta base de diálogos es tratar todos los puntos (...) Por supuesto no es una tarea fácil, requiere investigación, aporte técnico y el tratamiento de las consecuencias del doble terremoto", acotó.

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno de Estados Unidos al proceso de negociación y destacó el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, por su participación.

"Estados Unidos es parte del acompañamiento de este proceso; ha coordinado con nosotros todo el estudio de la agenda. Agradecemos a Marco Rubio todo el apoyo para que Venezuela sea un país democrático e inclusive podamos convivir y trabajar aun en las diferencias", añadió.

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En cuanto al cronograma de las conversaciones, Figuera indicó que las mesas de negociación podrían desarrollarse hasta diciembre de 2026, fecha en la que se prevé presentar los acuerdos alcanzados entre las partes.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

 

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