NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

Estados Unidos destina 11 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria tras el devastador terremoto en Colombia

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La administración de EE.UU. elevó a 26.5 millones de dólares la asistencia financiera enviada al país tras el terremoto de magnitud 7,4.

El gobierno de los Estados Unidos anunció este 14 de agosto una asignación adicional de 11 millones de dólares en asistencia humanitaria para hacer frente a las devastadoras consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Con este nuevo paquete, el total de la ayuda movilizada por el Departamento de Estado estadounidense asciende a 26.5 millones de dólares, los cuales se suma a los fondos previamente aportados a mecanismos multilaterales como el Fondo Mancomunado para Colombia de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado confirmó que mantiene una coordinación directa con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y su administración para monitorear el avance de las emergencias y priorizar la atención en las zonas afectadas.

Como parte de la respuesta operativa, se activó el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) para la realización de puentes aéreos desde la Base Aérea de Homestead en Miami, Florida.


Los vuelos transportan insumos de primera necesidad, entre los que destacan:

Suministros para la construcción de refugios temporales.

Agua potable y artículos de higiene básica.

Cientos de kits de la red satelital “Starlink” destinados a restablecer las conexiones a internet de alta velocidad para los organismos de socorro y el gobierno colombiano.

o

En materia de respuesta técnica, se confirmó la llegada al país de dos equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) provenientes de los departamentos de bomberos de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California).

Estas unidades brindan apoyo estratégico en ingeniería estructural, logística de comunicaciones y coordinación de rescates junto a los socorristas locales.

o

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá mantiene activos sus canales de asistencia consular para brindar soporte a los ciudadanos estadounidenses radicados o de tránsito en las zonas afectadas por el sismo.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Ayuda humanitaria

Estados Unidos

Colombia

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

"Vi a mi hija y otros dos niños ahí fallecidos": desgarrador testimonio tras terremoto en Colombia

Fotos: Rony Kaplan - IG @kaplan.roni/ Avión israelí - Foto X: @FDIonline/ Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Scanners y cámaras especializadas: capitán militar israelí Rony Kaplan explica en NTN24 cómo funciona la tecnología israelí que llegó a Colombia tras el terremoto

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Terremoto en Pereira | EFE
Terremoto en Colombia

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Más de Actualidad

Ver más
Viviendas destrozadas por sismo en Japón- EFE
Japón

Estas son las impactantes imágenes del terremoto que sacudió Japón

Abelardo de la Espriella - Foto AFP/ Banderas de Nicaragua y Cuba - Foto Canva
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua: ¿qué pasará con Venezuela?

Accidente de tránsito en Maracay (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Accidente de tránsito

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela durante junio, según el Observatorio de Seguridad Vial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La bielorrusa Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic-Foto: EFE
Tenis

Lujo total en el US Open: Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic formaran pareja de dobles mixtos en Nueva York

Viviendas destrozadas por sismo en Japón- EFE
Japón

Estas son las impactantes imágenes del terremoto que sacudió Japón

Abelardo de la Espriella - Foto AFP/ Banderas de Nicaragua y Cuba - Foto Canva
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua: ¿qué pasará con Venezuela?

Accidente de tránsito en Maracay (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Accidente de tránsito

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela durante junio, según el Observatorio de Seguridad Vial

Al alcalde de Pereira se le corta la voz al dar balance sobre estragos del terremoto en su ciudad
Terremoto en Colombia

Al alcalde de Pereira se le corta la voz al dar balance sobre estragos del terremoto en su ciudad: "Es muy crítico, una tragedia"

Balón Liga BetPlay Dimayor - Foto AFP
Fútbol

Deportivo Cali sacude el mercado de pases tras presentar a uno de los máximos goleadores en la historia de Colombia como su refuerzo

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

"Mis juguetes": Cristiano Ronaldo presume su exclusiva colección de automóviles de lujo en su garaje privado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023