Estados Unidos destina 11 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria tras el devastador terremoto en Colombia

El gobierno de los Estados Unidos anunció este 14 de agosto una asignación adicional de 11 millones de dólares en asistencia humanitaria para hacer frente a las devastadoras consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Con este nuevo paquete, el total de la ayuda movilizada por el Departamento de Estado estadounidense asciende a 26.5 millones de dólares, los cuales se suma a los fondos previamente aportados a mecanismos multilaterales como el Fondo Mancomunado para Colombia de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado confirmó que mantiene una coordinación directa con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y su administración para monitorear el avance de las emergencias y priorizar la atención en las zonas afectadas.

Como parte de la respuesta operativa, se activó el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) para la realización de puentes aéreos desde la Base Aérea de Homestead en Miami, Florida.



Los vuelos transportan insumos de primera necesidad, entre los que destacan:

Suministros para la construcción de refugios temporales.

Agua potable y artículos de higiene básica.

Cientos de kits de la red satelital “Starlink” destinados a restablecer las conexiones a internet de alta velocidad para los organismos de socorro y el gobierno colombiano.

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En materia de respuesta técnica, se confirmó la llegada al país de dos equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) provenientes de los departamentos de bomberos de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California).

Estas unidades brindan apoyo estratégico en ingeniería estructural, logística de comunicaciones y coordinación de rescates junto a los socorristas locales.

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Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá mantiene activos sus canales de asistencia consular para brindar soporte a los ciudadanos estadounidenses radicados o de tránsito en las zonas afectadas por el sismo.