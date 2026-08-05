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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Tenis

Tenista colombiano se puso muy molesto tras revisión del VAR ante el mejor jugador de revés a una mano del mundo: así se vivió tenso momento

agosto 5, 2026
Por: Sergio García Hernández
Nicolás Mejía, tenista colombiano. (EFE)
Nicolás Mejía, tenista colombiano. (EFE)
El árbitro del compromiso, tras ver el video, no dudó en ordenar que se repitiera el punto.

El tenista colombiano Nicolás Mejía protagonizó un tenso momento en el encuentro que disputó este miércoles ante el italiano Lorenzo Musseti por la ronda de 64 en el Masters 1.000 de Canadá, que se juega en Toronto y que es conocido comercialmente como el National Bank Open.

A Mejía se le notó molesto cuando el juez decidió aplicar la tecnología de Revisión por Video, el denominado Var del tenis, para comprobar si Musetti había logrado golpear una pelota antes de que rebotara por segunda vez.

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El árbitro del compromiso, tras ver el video, no dudó en ordenar que se repitiera el punto debido a que Musetti si había logrado impactar legalmente la pelota en discusión.

“Después de la revisión se anula la jugada. La bola solo rebotó una vez”, indicó el juez.

La decisión causó una fuerte molestia en Mejía quien increpó al juez porque, al parecer, consideraba que la pelota ya la tenía ganada más allá de la respuesta del italiano.

Mejía ganó la pelota con la que se repitió el punto y tras ello emitió un fuerte grito en medio de expresiones que aún denotaban su molestia. La jugada se dio en el tie-break del primer set en el que finalmente se impuso Musetti por 10-8.

El partido lo ganó el italiano en dos sets. El europeo, número 13 del ranking mundial y el tenista con revés a una mano mejor ubicado en el escalafón, se impuso al colombiano por un marcado de 7-6 y 6-2.

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Mejía tuvo la oportunidad de jugar ante el experimentado Musetti tras lograr meterse desde los clasificatorios en el cuadro principal del torneo en el que, además, se impuso en la ronda de 128.

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