Elon Musk inyectará más de 100 millones de dólares para impulsar el triunfo republicano en las elecciones de medio mandato en EE. UU.

El magnate multimillonario Elon Musk, uno de los principales aliados y financistas de la campaña que llevó a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca, alista un desembolso masivo de entre 100 y 120 millones de dólares para respaldar a los candidatos del Partido Republicano en las cruciales elecciones legislativas de noviembre.

​Según reveló este jueves The New York Times, Musk ordenó a su supercomité de acción política, América PAC, volcar estos recursos a partir del próximo mes en al menos ocho estados decisivos, comunicando ya la estrategia a altos dirigentes de la colectividad conservadora.

La decisión de Musk confirma que el empresario ha dejado atrás las fisuras con el ala tradicional del partido para centrar todos sus esfuerzos en asegurar las mayorías republicanas en el Capitolio de Washington.

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Bajo la dirección de su principal asesor político, Chris Young, America PAC está contratando firmas especializadas en la movilización de bases y la captación de votantes en terreno.

​El desembolso representa una continuación de la agresiva participación del dueño de X, Tesla y SpaceX en la política estadounidense. Durante la contienda presidencial de 2024, Musk destinó cerca de 300 millones de dólares para movilizar el voto en favor de Donald Trump.

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Con esta nueva inyección de capital,el magnate busca blindar la agenda legislativa de la administración republicana frente a la arremetida del Partido Demócrata de cara a los comicios de medio mandato.