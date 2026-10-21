"Miren cómo está, no quiero imaginar cómo se verá en 10 años; que Dios se apiade de nosotros": ciudadano muestra la cantidad de basura que hay en el Lago de Maracaibo

El Lago de Maracaibo continúa afectado por la acumulación de basura, las descargas de aguas residuales y los derrames de petróleo.

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Recientemente, el creador de contenido venezolano 'josekpu' expuso la realidad del mencionado lago.

"Esto lo que genera es tristeza. Miren cómo está, no quiero imaginar cómo se verá en 10 años", dijo el ciudadano.

"Nosotros los maracuchos decimos que somos 'la pepa del queso', pero la realidad es otra; nosotros mismos tenemos que exigirnos (...) Enfoca para allá, hay un pote de chicha", acotó.

A su vez, cuestionó: "¿En 10 años cómo estará esto?... Si así está la superficie, ¿cómo estará la fauna? (...) Que Dios se apiade de nosotros".

Por su parte, organizaciones ambientalistas advierten sobre el deterioro del ecosistema y reclaman medidas sostenidas para frenar la contaminación.

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Entre las principales causas figuran los residuos plásticos que llegan a las costas, las aguas contaminadas que desembocan a través de más de 40 cañadas y las fugas de crudo vinculadas con instalaciones petroleras.

Aunque las autoridades han anunciado jornadas de recolección de desechos y trabajos de sustitución de tuberías mediante el 'Plan Maestro para el Rescate del Lago', organizaciones ecologistas consideran que las acciones son insuficientes.

Por ello, insisten en la necesidad de establecer un plan integral de saneamiento que permita controlar los vertidos, mejorar el manejo de la basura y proteger este importante ecosistema venezolano.