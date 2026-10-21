El balance de víctimas de los terremotos en Venezuela podría superar los 50.000 fallecidos, según estimaciones del USGS

El número de personas fallecidas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio podría superar considerablemente la cifra divulgada por el régimen chavista.

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Un análisis de The New York Times y las proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) plantean un escenario en el que las víctimas mortales alcanzarían decenas de miles.

Mientras el balance oficial se mantiene en 6.509 fallecidos, los cálculos del organismo científico de la Unión Americana estiman que la cifra podría llegar a unas 53.000 personas.

Sin embargo, se trata de una proyección estadística que contempla un margen amplio de incertidumbre y no de un recuento definitivo de víctimas.

David Wald, sismólogo del USGS, explicó que la institución utiliza registros históricos de terremotos, información sobre la intensidad de los movimientos telúricos y datos relacionados con la distribución de la población para estimar el impacto humano de estos fenómenos.

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Por otra parte, el análisis de The New York Times señala que unas 5.200 personas residían en 16 edificios de viviendas que se derrumbaron en La Guaira durante los terremotos. Este dato forma parte de la evaluación sobre el impacto de los colapsos residenciales y la posible dimensión de la tragedia.

Las cifras expuestas reflejan una diferencia considerable entre el balance oficial y las proyecciones independientes.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.