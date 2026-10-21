NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Terremoto en Venezuela

El balance de víctimas de los terremotos en Venezuela podría superar los 50.000 fallecidos, según estimaciones del USGS

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Varias personas ven un edificio destruido por los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela - Foto de referencia: EFE
Varias personas ven un edificio destruido por los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela - Foto de referencia: EFE
David Wald, sismólogo del USGS, explicó que la institución utiliza registros históricos de terremotos, información sobre la intensidad de los movimientos telúricos y datos relacionados con la distribución de la población para estimar el impacto humano de estos fenómenos.

El número de personas fallecidas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio podría superar considerablemente la cifra divulgada por el régimen chavista.

o

Un análisis de The New York Times y las proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) plantean un escenario en el que las víctimas mortales alcanzarían decenas de miles.

Mientras el balance oficial se mantiene en 6.509 fallecidos, los cálculos del organismo científico de la Unión Americana estiman que la cifra podría llegar a unas 53.000 personas.

o

Sin embargo, se trata de una proyección estadística que contempla un margen amplio de incertidumbre y no de un recuento definitivo de víctimas.

David Wald, sismólogo del USGS, explicó que la institución utiliza registros históricos de terremotos, información sobre la intensidad de los movimientos telúricos y datos relacionados con la distribución de la población para estimar el impacto humano de estos fenómenos.

o

Por otra parte, el análisis de The New York Times señala que unas 5.200 personas residían en 16 edificios de viviendas que se derrumbaron en La Guaira durante los terremotos. Este dato forma parte de la evaluación sobre el impacto de los colapsos residenciales y la posible dimensión de la tragedia.

Las cifras expuestas reflejan una diferencia considerable entre el balance oficial y las proyecciones independientes.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

doblete sísmico

Muertos

Balance

USGS

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Por primera vez Dinorah Figuera revela cuándo espera que sean las elecciones: esto dijo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Actualidad

Ver más
Apagón en un hogar venezolano / Protesta en Cojedes por apagones en la región - Fotos: EFE / X
Apagones Venezuela

Protestas nocturnas con cacerolazos y quema de cauchos se han intensificado en el interior de Venezuela por los apagones

Golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. - Foto captura
Captura

Golpe con autoridad contra la criminalidad transnacional que opera en Colombia

Senado de EE. UU. - Foto EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Peligra el control republicano? Encuestas prenden alertas en EE. UU. por elecciones de medio término

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Apagón en un hogar venezolano / Protesta en Cojedes por apagones en la región - Fotos: EFE / X
Apagones Venezuela

Protestas nocturnas con cacerolazos y quema de cauchos se han intensificado en el interior de Venezuela por los apagones

Foto de referencia: Canva
Justicia

Insólito caso en EE. UU.: liberan a hombre que estuvo décadas preso en el corredor de la muerte en posible caso de falsa acusación

Golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. - Foto captura
Captura

Golpe con autoridad contra la criminalidad transnacional que opera en Colombia

Senado de EE. UU. - Foto EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Peligra el control republicano? Encuestas prenden alertas en EE. UU. por elecciones de medio término

Verónica Alcocer - Foto: EFE.
Verónica Alcocer

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y avión de Flydubai - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu asegura que piloto de Flydubai que intentó presunto acto terrorista en vuelo hacia Israel fue objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen nicaragüense

Nicaragua en el mapa de las presiones diplomáticas: ¿Qué pasará con el régimen?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023