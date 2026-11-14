Huelga de hambre deteriora la salud de presos políticos y cobra su primera víctima en Venezuela

La huelga de hambre que mantienen militares presos en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda, Venezuela, cobró su primera víctima hospitalizada este sábado. El sargento Luis Alfredo Lobo Medina fue trasladado de urgencia al hospital militar en horas de la madrugada tras presentar graves complicaciones de salud, según denunció la defensora de derechos humanos Tamara Suju.