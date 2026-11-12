Dos policías heridos deja atentado con granadas contra subestación de Policía en San Roque, Cesar

Dos uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos tras un atentado terrorista contra la subestación de la institución en el corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar. El hecho volvió a encender las alarmas por la situación de orden público en esta zona del país, donde las instalaciones policiales ya habían sido blanco de otro ataque durante este año.

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De acuerdo con la información entregada por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el atentado habría sido perpetrado mediante el lanzamiento de cinco granadas contra la subestación. Los dos policías lesionados recibieron atención médica, mientras las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Tras lo ocurrido, el funcionario anunció que este viernes 13 de noviembre se realizará un Consejo de Seguridad en el municipio de Curumaní, con el propósito de evaluar la situación de orden público y coordinar nuevas medidas para fortalecer la seguridad en el territorio.



Esquivel también advirtió que este no sería un hecho aislado, pues ya son dos los atentados registrados en lo corrido de 2026 contra la subestación de Policía de San Roque. La reiteración de estos ataques genera preocupación entre las autoridades y los habitantes del corregimiento, especialmente por las acciones violentas dirigidas contra la Fuerza Pública.

Por su parte, la Gobernación del Cesar relacionó el atentado con las operaciones que se adelantan contra las estructuras criminales en el departamento.

“Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la Fuerza de Tarea Conjunta Urano”, aseveró.

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Cabe recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta Urano fue activada oficialmente el pasado 5 de octubre en Valledupar, con el propósito de articular las capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional para enfrentar las estructuras criminales y las economías ilícitas, especialmente en el sur del Cesar. La estrategia cuenta con aproximadamente 1.200 integrantes de la Fuerza Pública y contempla acciones contra el narcotráfico y el hurto de hidrocarburos.

Cabe resaltar que el 7 de agosto de 2026, la subestación de Policía de este corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. En ese hecho murió el subintendente Algemiro Rodelo Canchila y otro uniformado resultó herido.