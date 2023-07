Mujer indígena que encaró a militares venezolanos que minan en Amazonas recibió amenazas y teme por su vida

Comenzando el mes de junio, la Fuerza Armada Venezolana anunció que estaba tomando acción en un hecho que ha sido denunciado por años por ONGs y organizaciones políticas: el ecocidio y la esclavización de los indígenas en trabajos de minería del Amazonas.

El comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, informó que un total de 1.281 personas habían sido desalojadas " de manera voluntaria" en el eje Yapacana - Santa Bárbara - San Fernando de Atabapo - Puerto Ayacucho.

El militar escribió en su cuenta en Twitter que la actividad se había promovido por "esquemas capitalistas de la obtención de recursos materiales patrocinados por grupos transnacionales han hecho mella en la mente de los pobladores, buscando satisfacer las necesidades personales de manera fácil y directa, destruyendo la naturaleza y horadando los suelos".

Pero una escena fue más que reveladora. En el desalojo, los indígenas de esa mina increparon al general de la FANB, que ejecutaba el desalojo, Viloria Sosa, al decirle que la maquinaria que destruiría era nada más y nada menos que del general "Maita".

"Usted es el compañero del hermano Maita. Esas maquinarias que usted va a quemar son del general Maita, ¿Sabía eso?, ¿sabía eso?. El pueblo lo sabe. Tu te puedes engañar, a mí no me vas a engañar", le dijo una de las mujeres indígenas que posteriormente fue amenazada.

Horas más tarde el propio general Maita enfrentó a la líder indígena Nancy Herrera.

El militar acudió al campamento junto a un fiscal del Ministerio Público y grabó un video donde le exige a ella una disculpa por decir que las máquinas para la minería eran de su propiedad.

"Creo que merezco una disculpas. Aquí está el fiscal , si usted tiene una denuncia en contra de mí, aquí tiene al funcionario".

Después de esto, Nancy Herrera le ofreció disculpas pero le pidió que le diera respuesta a ella y a su comunidad sobre los indígenas que detuvieron en el desalojo.

Al día siguiente Nancy Herrera divulgó un video denunciando que había recibido amenazas por "haberlo encarado, haber dicho que mataron a un militar, por decir que él tenía maquinaria, por pedir apoyo para que no maltrataran más a nuestro pueblo indígena".

"Si me llegan a asesinar, el general Maita va a ser culpable de mi desaparición. Siento temor, estoy amenazada, no me siento tranquila. Me querían quitar mi teléfono y tuve que decirles que directamente me había comunicado con el Gobierno", sentenció Nancy Herrera.

El último informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU señala que existe evidencia de que el régimen de Maduro permitió la entrada del ELN en el Arco Minero del Orinoco, donde ambos incurren en ejecuciones, desapariciones, torturas y abusos sexuales.

Pobladores de la Amazonía entrevistados por AFP denunciaron el avance de la minería ilegal en sus territorios, así como la presencia cada vez mayor de indígenas en las minas, lo que marca un dramático cambio en sus hábitos ancestrales.

Proliferan, además, enfermedades como el cáncer por la ingesta de peces que crecen en ríos contaminados por el mercurio empleado para extraer el oro, lamentaron.

La ONG SOS Orinoco denunció que 2.227 hectáreas en el Yapacana (unos 3.200 campos de fútbol) habían sido arrasadas por la minería ilegal en 2020, según un informe que acompañó con fotos satelitales.

Tras hacerse viral esta situación, Nicolás Maduro dijo en un acto militar: "Estamos desalojando a más de 10.000 ilegales con la presencia física en el territorio de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana".