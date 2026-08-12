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Terremoto en Colombia

Nayib Bukele revela imágenes de gigantesco avión cargado con ayuda que partió desde El Salvador a Colombia

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión con ayuda enviado por El Salvador a Colombia (X de Bukele)
Avión con ayuda enviado por El Salvador a Colombia (X de Bukele)
El Salvador anunció, el martes, el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para atender a las familias afectadas por el devastador terremoto.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló imágenes de la ayuda que enviará a Colombia en medio de la emergencia que atraviesa por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes.

“Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia”, escribió Bukele.

El mandatario, en las imágenes difundidas, dejó ver una gran cantidad de cajas con ayuda que está destinada para Colombia. También se pudo observar el gigantesco avión en el que será enviada.

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El Salvador anunció, martes, el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para atender a las familias afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país durante la mañana del lunes 10 de agosto y que ha dejado una emergencia de grandes proporciones.

El anuncio fue realizado por el presidente Nayib Bukele, quien afirmó que el Gobierno de Colombia solicitó ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos, debido a que los equipos de rescate, médicos y demás organismos de emergencia ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas.

“El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”, afirmó Bukele.

El avión enviado por Bukele en la noche del martes es el primero de dos que se desplazarán desde El Salvador a Colombia.

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