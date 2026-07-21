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España

Campeón del Mundo lució la gorra del equipo de béisbol venezolano Leones del Caracas en plena celebración en Madrid, España

julio 21, 2026
Por: Nucho Martínez
Celebración de la Selección de España tras conseguir su segundo Mundial de fútbol - Fotos: X / EFE
Celebración de la Selección de España tras conseguir su segundo Mundial de fútbol - Fotos: X / EFE
El inesperado instante tomó fuerza de inmediato en las plataformas digitales, provocando el asombro y orgullo de los fanáticos de la LVBP.

Se hizo viral un video en el que se ve a un campeón del mundo portando la gorra del equipo de béisbol venezolano Leones del Caracas en plena celebración en Madrid, España.

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Se trata del futbolista español Víctor Muñoz, quien lució la gorra de la 'novena' de la capital venezolana durante el multitudinario desfile de celebración en Madrid, tras consagrarse campeón con la Selección de España en el Mundial de Fútbol de 2026.

El inesperado instante tomó fuerza de inmediato en las plataformas digitales, provocando el asombro y orgullo de los fanáticos de la pelota venezolana.

La selección de España venció el domingo 1 a 0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa Mundial de la FIFA con gol de Ferran Torres, en un partido en el que el ganador dominó de inicio a fin y que puso fin al sueño de La Albiceleste de repetir la consagración de Qatar y conseguir su cuarta estrella en Estados Unidos.

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Argentina llegó como campeón del mundo y fortalecido tras vencer en la semifinal a Inglaterra, pero se vio ampliamente superado por un seleccionado español, actual monarca de Europa, que logró el segundo título de su historia después del obtenido en 2010.

Para muchos fue un duelo casi totalmente carente de calidad, ocasiones y riesgo hasta que Torres, que había entrado desde el banquillo, rompió por fin el empate a los 106 minutos de juego.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó el 11 de junio y terminó el 19 de julio. El torneo fue organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

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Este magno evento dejó hitos insólitos, destacando por ser la edición más grande de la historia con 48 selecciones.

Además, la final entre España y Argentina marcó la primera vez en 96 años que dos selecciones hispanohablantes definieron el título.

 

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