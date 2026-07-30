NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Estados Unidos

Agentes de inmigración en EE.UU. usaron Google para elegir negocios al azar y realizar redadas, según una demanda

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE en Ventura, California - Foto: AFP
Agentes de ICE en Ventura, California - Foto: AFP
Documentos judiciales presentados por la ACLU revelan que oficiales de la Patrulla Fronteriza buscaron en internet comercios cercanos en Los Ángeles para detener a personas.

Agentes migratorios de Estados Unidos eligieron un lavadero de autos en el área metropolitana de Los Ángeles para realizar una redada tras realizar una búsqueda en Google de los negocios más cercanos a su ubicación, según revelan nuevos documentos judiciales presentados ante un tribunal federal de California.

La evidencia forma parte de una demanda colectiva impulsada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para frenar los operativos masivos desplegados en barrios latinos en el marco de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza incluido en el expediente, el 18 de junio de 2025 un equipo desplegado en la ciudad de Whittier (condado de Los Ángeles) buscó en el navegador de Google “lavaderos de carros cercanos” y seleccionó el establecimiento simplemente por ser la opción más cercan en la lista.

Los demandantes señalan que las autoridades recurrieron al uso de “patrullas móviles” que recorren las comunidades de manera aleatoria en busca de “posibles sospechosos”, sin contar con órdenes judiciales de arresto ni objetivos específicos de investigación.

o

Durante el operativo en el lavadero, los agentes detuvieron temporalmente a un estadounidense de origen latino mientras verificaban su estatus legal.

​La moción presentada por ACLU incluye además grabaciones de cámaras corporales de los agentes, en las que se les escucha utilizar insultos y comentarios racistas dirigidos a personas de apariencia latina.

Según la organización de derechos civiles, estos elementos demuestran que las operaciones de control migratorio han servido como pretexto para realizar detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial.

o

Con la presentación de estos nuevos testimonios y grabaciones, los demandantes buscan que el juez federal emita una medida cautelar que ordene la suspensión inmediata de este tipo de redadas aleatorias en el estado de California.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Gobierno

Donald Trump

ICE

Deportaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Trump habla a los periodistas antes de abordar su nuevo Air Force One - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Trump dice que avanzan "muy bien" los diálogos con el régimen iraní mientras este advierte que cualquier amenaza "recibirá una respuesta inmediata y poderosa"

Inoperancia ante tragedia en Venezuela prende alarma sobre corrupción de Gobierno Petro en la UNGRD.
Terremoto en Venezuela

Inoperancia del régimen ante tragedia en Venezuela prende alarma sobre corrupción de Gobierno Petro en sistema de emergencias

TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trump habla a los periodistas antes de abordar su nuevo Air Force One - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Trump dice que avanzan "muy bien" los diálogos con el régimen iraní mientras este advierte que cualquier amenaza "recibirá una respuesta inmediata y poderosa"

Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 en el Citizens Bank Park de Filadelfia - EFE
Juego de las Estrellas

Venezuela y su cuota latina en el Juego de Estrellas de la MLB 2026: estos son los convocados

Inoperancia ante tragedia en Venezuela prende alarma sobre corrupción de Gobierno Petro en la UNGRD.
Terremoto en Venezuela

Inoperancia del régimen ante tragedia en Venezuela prende alarma sobre corrupción de Gobierno Petro en sistema de emergencias

TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

Explosión en Caracas (Redes y Canva)
Explosión

Estas son las imágenes de fuerte explosión en Caracas que deja al menos dos heridos

Angie Rodríguez y Gustavo Petro - AFP
Gustavo Petro

"Es una gran manipuladora": Gustavo Petro pidió declarar insubsistente a Angie Rodríguez tras denuncias que ella hizo en Noticias RCN

Ataques al régimen de Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Imágenes de lo que fue la duodécima noche consecutiva de ataques de EEUU al régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre