Agentes de inmigración en EE.UU. usaron Google para elegir negocios al azar y realizar redadas, según una demanda

Agentes migratorios de Estados Unidos eligieron un lavadero de autos en el área metropolitana de Los Ángeles para realizar una redada tras realizar una búsqueda en Google de los negocios más cercanos a su ubicación, según revelan nuevos documentos judiciales presentados ante un tribunal federal de California.

La evidencia forma parte de una demanda colectiva impulsada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para frenar los operativos masivos desplegados en barrios latinos en el marco de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza incluido en el expediente, el 18 de junio de 2025 un equipo desplegado en la ciudad de Whittier (condado de Los Ángeles) buscó en el navegador de Google “lavaderos de carros cercanos” y seleccionó el establecimiento simplemente por ser la opción más cercan en la lista.

Los demandantes señalan que las autoridades recurrieron al uso de “patrullas móviles” que recorren las comunidades de manera aleatoria en busca de “posibles sospechosos”, sin contar con órdenes judiciales de arresto ni objetivos específicos de investigación.

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Durante el operativo en el lavadero, los agentes detuvieron temporalmente a un estadounidense de origen latino mientras verificaban su estatus legal.

​La moción presentada por ACLU incluye además grabaciones de cámaras corporales de los agentes, en las que se les escucha utilizar insultos y comentarios racistas dirigidos a personas de apariencia latina.

Según la organización de derechos civiles, estos elementos demuestran que las operaciones de control migratorio han servido como pretexto para realizar detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial.

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Con la presentación de estos nuevos testimonios y grabaciones, los demandantes buscan que el juez federal emita una medida cautelar que ordene la suspensión inmediata de este tipo de redadas aleatorias en el estado de California.