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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

Dos organizaciones gremiales en Venezuela piden preservar los escombros de los terremotos para investigaciones

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía que muestra una retroexcavadora removiendo escombros en una zona afectada por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - EFE
Fotografía que muestra una retroexcavadora removiendo escombros en una zona afectada por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - EFE
Ambas instituciones señalaron que los restos de las estructuras colapsadas contienen información fundamental para identificar las causas de las fallas y mejorar los estándares de construcción en el país.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) hicieron un llamado a las autoridades para que la remoción de los escombros generados por los terremotos del 24 de junio se realice bajo criterios técnicos.

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Ambas instituciones señalaron que los restos de las estructuras colapsadas contienen información fundamental para identificar las causas de las fallas y mejorar los estándares de construcción en el país.

6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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