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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Colombia

Jugador colombiano brilla con golazo y asistencia en amistoso de pretemporada entre el Real Betis y el Arsenal

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Nelson Deossa presentado de manera oficial por el Betis de España - Foto: EFE
Nelson Deossa presentado de manera oficial por el Betis de España - Foto: EFE
Nelson Deossa fue una de las principales figuras del amistoso de pretemporada al liderar el triunfo 3-1 del conjunto español con una destacada actuación.

El colombiano Nelson Deossa realizó este miércoles una actuación inolvidable en la victoria 3-1 del Real Betis sobre Arsenal , al anotar un gol de larga distancia y aportar una asistencia en uno de los amistosos de pretemporada más exigentes para los dos equipos.

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El mediocampista aumentó la ventaja del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini con un potente remate desde fuera del área que sorprendió al arquero del club inglés.

Minutos antes, Rodrigo Riquelme abrió el marcador para los verdiblancos, mientras que Pablo Fornals concretó el compromiso antes del descanso.

Arsenal, por su parte, descontó por medio de Piero Hincapié, pero no le alcanzó para cambiar el destino del encuentro.

Deossa participó de forma activa en la construcción del juego ofensivo del Betis y, además de su gol, acompañó a Fornals para llegar al tercer tanto del partido.

Su rendimiento fue uno de los componentes más destacados de un equipo que mostró eficacia y solidez frente a un rival que jugó con varias de sus figuras principales.

El amistoso, disputado en Dublín, sirvió como una nueva prueba para los dos clubes de cara al inicio de la temporada europea.

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El Betis mostró una imagen convincente desde los primeros minutos , al aprovechar los errores en defensa del Arsenal y la inspiración de sus mediocampistas para controlar el desarrollo del encuentro.

La actuación del futbolista colombiano, de igual forma, representa una buena noticia para Pellegrini, quien continúa analizando variantes en la plantilla previa al comienzo de LaLiga.

Luego de un primer año con participación limitada, Deossa ahora si empieza a ganar protagonismo y querrá consolidarse como una alternativa importante en el esquema del técnico chileno.

El triunfo frente al Arsenal fortalece las sensaciones positivas del equipo de origen andaluz en su preparación , así como también este partido deja ver que Deossa envió un mensaje claro con una actuación que mezcló despliegue, precisión y gran capacidad para marcar diferencias en el ataque del Real Betis.

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