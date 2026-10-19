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Marco Rubio

"No hubo ninguna pausa": Rubio niega que EE. UU. suspendiera información a Ucrania, pero le lanzó dura advertencia sobre la guerra con Rusia

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Marco Rubio llegó a Barranquilla - EFE
Marco Rubio llegó a Barranquilla - EFE
La disputa entre Washington y Kiev incrementa la incertidumbre por el apoyo norteamericano, mientras Ucrania busca alternativas europeas para su defensa antiaérea y sus comunicaciones satelitales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este lunes que su país suspendiera el intercambio de información de inteligencia con Ucrania y exhortó al presidente Volodímir Zelenski a concentrarse en poner fin a la guerra con Rusia.

“No hubo ninguna pausa”, afirmó Rubio ante periodistas en una visita a Uzbekistán. Sus declaraciones contradicen las de Zelenski, el cual aseguró el domingo que Washington reanudó el suministro de información luego de una interrupción de tres días.

El mandatario ucraniano explicó en una entrevista con la cadena NBC que su país no recibió en ese período datos de los Estados Unidos que permiten anticipar ataques con misiles balísticos rusos.

Zelenski agradeció la reanudación del intercambio y destacó la importancia de esa capacidad para proteger a la población.

Rubio aseguró que el presidente Donald Trump ve prioritario terminar el conflicto, que entra en su quinto año, y solicitó que tanto Kiev como Moscú enfoquen sus esfuerzos en alcanzar una salida negociada.

La controversia se produce en un momento de crecientes tensiones entre Trump y Zelenski. El mandatario norteamericano acusó al líder ucraniano de no querer terminar la guerra y cuestionó los ataques de Ucrania en contra de refinerías de petróleo rusas, que, según afirmó, afectan los mercados internacionales de diésel.

La disputa igualmente alcanza a los sistemas de comunicación satelital utilizados por las fuerzas ucranianas. Zelenski expresó su sospecha de que las restricciones a servicios de SpaceX, empresa de Elon Musk, responden a una señal de Washington para limitar las operaciones ucranianas.

La Administración de los Estados Unidos negó haber ordenado esas restricciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió como imprudentes las acusaciones de Zelenski, según declaraciones recogidas por NBC.

Frente la incertidumbre por el respaldo del país norteamericano, Kiev de igual forma avanza en conversaciones con países europeos para desarrollar alternativas a los sistemas de defensa antiaérea de fabricación de los Estados Unidos y a Starlink.

Igor Zhovkva, alto funcionario de la oficina presidencial ucraniana, confirmó a Euronews que ya existen conversaciones sustanciales en un sistema europeo de defensa aérea.

El objetivo es reducir la dependencia de capacidades externas en un contexto en el que el apoyo de Washington resulta ser cada vez menos previsible.

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