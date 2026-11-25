Primera reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos ante los hechos violentos en Colombia

Se ha conocido la primera reacción desde el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los recientes hechos de miedo y violencia que sacudieron a las ciudades de Villavicencio y Cartagena en Colombia. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso en primicia NTN24, la oficina del secretario Marco Rubio ha manifestado que condena rotundamente estas acciones y que hay que seguir luchando contra la criminalidad y el narcoterrorismo.