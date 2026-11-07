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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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La AFA apelará sanciones de la FIFA contra jugadores argentinos involucrados en pelea en la final del Mundial de 2026

noviembre 7, 2026
Por: Diana Pérez
Leandro Paredes y Nahuel Molina en riña contra jugadores españoles en la final del mundo | Foto: AFP
Leandro Paredes y Nahuel Molina en riña contra jugadores españoles en la final del mundo | Foto: AFP
Tanto Molina como Paredes fueron sancionados tras protagonizar una pelea con algunos jugadores de la selección española en la final del Mundial de 2026.

En las últimas horas se conoció que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apelará ante el TAS las sanciones que la FIFA le impuso a dos jugadores argentinos tras el incidente ocurrido durante la final del Mundial de 2026.

La decisión de la AFA se da tan solo unas horas después de que la Cámara de Apelaciones de la FIFA redujera el castigo contra el defensor de la albiceleste Nahuel Molina suspendido ahora de siete a cuatro partidos, así como también pasó de tener una multa de 90.000 a 60.000 dólares.

Sin embargo, la FIFA mantiene todavía el castigo y la multa contra el volante Leandro Paredes, quien está sancionado con diez partidos y 90.000 dólares.

Además de los futbolistas, la AFA también se vio afectada pues el ente rector del fútbol en el mundo le impuso una multa de 321.000 dólares por los cánticos discriminatorios por parte de los hinchas de la selección argentina hacia los aficionados españoles.

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Por medio de un comunicado, la AFA explicó que pese a la disminución del castigo de Molina “los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista (Paredes) y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para una nueva revisión”.

Y señaló que acudirá a la máxima jurisdicción del deporte porque entiende que cuenta con argumentos “de hecho y derechos suficientes para instar la apelación”.

Tanto Molina como Paredes fueron sancionados tras protagonizar una pelea con algunos jugadores de la selección española luego del pitazo final del partido en el que España se coronó campeón del mundo tras derrotar a la albiceleste 1-0 en la prórroga.

Otro jugador argentino suspendido por la FIFA por la riña fue el mediocampista de River Plate, Thiago Almada, quien ya cumplió su fecha de sanción.

A Molina, jugador del Atlético de Madrid, le queda uno de los cuatro compromisos de penalización y estaría en condiciones de regresar a la selección en la primera ventana internacional de 2027.

Mientras que Paredes ya cumplió con tres partidos y se perderá los cotejos de la fecha FIFA de noviembre, cuando la albiceleste se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

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