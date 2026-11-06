Caminando entre armas, Abelardo de la Espriella volvió a increpar cara a cara a varios capturados: "Ya saben lo que les espera, ¿no? Bienvenidos a la Patria Milagro"

El presidente Abelardo de la Espriella publicó un video en el que se escucha lo que les dijo a los delincuentes que fueron detenidos en medio del operativo que permitió incautar 104 armas en el Caribe.

La operación fue realizada por parte de la Armada Nacional y la inteligencia de la Policía, en coordinación con la Fiscalía y en articulación con la DEA. De acuerdo con el jefe de Estado, el arsenal fue interceptado en la Alta Guajira y tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En el video, se observa al máximo mandatario caminando entre las armas de fuego que fueron incautadas y, justo al frente, están los hombres capturados. Tal y como ha hecho en otras oportunidades, no dudó en encararlos.

“Ya saben lo que les espera, ¿no? Trayendo armas para incentivar la violencia en Colombia después de todo lo que ha pasado este país. Les va a caer todo el peso de la ley a estos sujetos”, dijo.

El presidente cerró con una frase que ya se ha vuelto muy popular y que suele decir al momento de encarar a los capturados: les dio la bienvenida a la “Patria Milagro”.

De la Espriella acompañó el video con un texto que escribió en la publicación y en el que dejó en claro que durante su administración los delincuentes serán combatidos.

“A los criminales les estamos demostrando que aquí se respeta la ley y se impone la autoridad”, dijo.

Tras esto, continuó verificando los fusiles y demás armas que se lograron sacar de circulación.

“Impedimos que este poderoso arsenal llegara a manos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y fuera utilizado para sembrar terror entre los colombianos”, escribió.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje a los grupos criminales y aseguró que los va a perseguir.

“¡Que les quede claro a los narcoterroristas! No vamos a darles tregua. Los vamos a perseguir en tierra, mar y aire, golpeando sus estructuras, sus finanzas y sus redes criminales”.