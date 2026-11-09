Anuel AA sería padre por quinta vez con su nueva novia colombiana: Yailin reaccionó al posible embarazo

El cantante puertorriqueño Anuel AA vuelve a ser noticia por su vida sentimental, esta vez ante la posibilidad de convertirse en padre por quinta ocasión. Una publicación de su actual pareja, la modelo y creadora de contenido colombiana Fabiana Buitrago, despertó las especulaciones sobre un posible embarazo y llamó la atención por la reacción de una de las exparejas del artista.

Los comentarios surgieron el sábado 7 de noviembre, cuando Buitrago compartió una fotografía en la que aparece dentro de una piscina, con un vestido de baño y una de sus manos sobre el vientre. La imagen estuvo acompañada de tres emoticones: unas manos con los dedos cruzados, un pollito saliendo del cascarón y el símbolo del infinito.

La publicación recibió diferentes felicitaciones de sus seguidores, quienes interpretaron los símbolos como una señal de la posible llegada de un bebé. Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Yailin La Más Viral, expareja de Anuel AA y madre de una de sus hijas, quien comentó la fotografía con un corazón rojo.

Aunque el gesto de la colombiana fue interpretado como un anuncio de embarazo, hasta el momento el cantante no ha realizado un pronunciamiento público para confirmar que espera un nuevo hijo.

¿Quién es Fabiana Buitrago, la nueva novia colombiana de Anuel AA?

Fabiana Buitrago es una modelo y creadora de contenido oriunda de Antioquia, Colombia. Su nombre comenzó a ganar mayor exposición después de que se conociera su relación sentimental con el intérprete de música urbana, con quien ha compartido diferentes momentos y viajes.

Los primeros indicios públicos de su romance comenzaron a circular durante agosto de 2026, cuando ambos fueron relacionados sentimentalmente a través de publicaciones en redes sociales. Posteriormente, aparecieron en diferentes fotografías y videos juntos. Incluso, han sido vistos compartiendo con Pablo y Cattleya, dos de los hijos del puertorriqueño.

¿Quiénes son los otros cuatro hijos de Anuel AA?

De confirmarse el embarazo de Fabiana Buitrago, el artista tendría cinco hijos. Su primogénito es Pablo Anuel Gazmey Cuevas, nacido en 2013, fruto de su relación con Astrid Cuevas.

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Posteriormente, tuvo a Gianella Gazmey, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla, quien nació en 2022. Su paternidad estuvo rodeada de controversia después de que inicialmente el cantante cuestionara que fuera su hija. Sin embargo, en abril de 2023 reconoció públicamente a la pequeña.

La tercera hija del reguetonero es Cattleya, quien nació el 13 de marzo de 2023, fruto de su matrimonio con la cantante dominicana Yailin La Más Viral. La pareja anunció su separación en febrero de ese mismo año, cuando la artista todavía estaba embarazada.

Por último, Anuel AA también es padre de Emmaluna, quien nació en enero de 2025 y es fruto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a una posible confirmación de la pareja sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.