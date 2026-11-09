NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Anuel AA

Anuel AA sería padre por quinta vez con su nueva novia colombiana: Yailin reaccionó al posible embarazo

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Anuel AA, cantante - Foto de EFE
Anuel AA, cantante - Foto de EFE
Fabiana Buitrago compartió una fotografía en sus redes sociales que despertó las especulaciones sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia del cantante puertorriqueño.

El cantante puertorriqueño Anuel AA vuelve a ser noticia por su vida sentimental, esta vez ante la posibilidad de convertirse en padre por quinta ocasión. Una publicación de su actual pareja, la modelo y creadora de contenido colombiana Fabiana Buitrago, despertó las especulaciones sobre un posible embarazo y llamó la atención por la reacción de una de las exparejas del artista.

Los comentarios surgieron el sábado 7 de noviembre, cuando Buitrago compartió una fotografía en la que aparece dentro de una piscina, con un vestido de baño y una de sus manos sobre el vientre. La imagen estuvo acompañada de tres emoticones: unas manos con los dedos cruzados, un pollito saliendo del cascarón y el símbolo del infinito.

o

La publicación recibió diferentes felicitaciones de sus seguidores, quienes interpretaron los símbolos como una señal de la posible llegada de un bebé. Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Yailin La Más Viral, expareja de Anuel AA y madre de una de sus hijas, quien comentó la fotografía con un corazón rojo.

Aunque el gesto de la colombiana fue interpretado como un anuncio de embarazo, hasta el momento el cantante no ha realizado un pronunciamiento público para confirmar que espera un nuevo hijo.

¿Quién es Fabiana Buitrago, la nueva novia colombiana de Anuel AA?

Fabiana Buitrago es una modelo y creadora de contenido oriunda de Antioquia, Colombia. Su nombre comenzó a ganar mayor exposición después de que se conociera su relación sentimental con el intérprete de música urbana, con quien ha compartido diferentes momentos y viajes.

Los primeros indicios públicos de su romance comenzaron a circular durante agosto de 2026, cuando ambos fueron relacionados sentimentalmente a través de publicaciones en redes sociales. Posteriormente, aparecieron en diferentes fotografías y videos juntos. Incluso, han sido vistos compartiendo con Pablo y Cattleya, dos de los hijos del puertorriqueño.

¿Quiénes son los otros cuatro hijos de Anuel AA?

De confirmarse el embarazo de Fabiana Buitrago, el artista tendría cinco hijos. Su primogénito es Pablo Anuel Gazmey Cuevas, nacido en 2013, fruto de su relación con Astrid Cuevas.

o

Posteriormente, tuvo a Gianella Gazmey, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla, quien nació en 2022. Su paternidad estuvo rodeada de controversia después de que inicialmente el cantante cuestionara que fuera su hija. Sin embargo, en abril de 2023 reconoció públicamente a la pequeña.

La tercera hija del reguetonero es Cattleya, quien nació el 13 de marzo de 2023, fruto de su matrimonio con la cantante dominicana Yailin La Más Viral. La pareja anunció su separación en febrero de ese mismo año, cuando la artista todavía estaba embarazada.

Por último, Anuel AA también es padre de Emmaluna, quien nació en enero de 2025 y es fruto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a una posible confirmación de la pareja sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Temas relacionados:

Anuel AA

Cantante

Música

Embarazo

Música latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Militares de Bukele avanzan a zonas de pandillas en Haití y abatieron a cabecilla: ¿las derrotarán?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Defensa pide traslado: Cilia Flores ya tenía problemas dentales antes de ser detenida

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Entretenimiento

Ver más
El actor estadounidense RJ Mitte-Foto ilustración Canva
Homenaje

Exnovia de actor de Breaking Bad que falleció el pasado lunes dejó al descubierto oculta faceta de su expareja: "Tenía uno de los corazones más amables y raros"

Ghetto Kids - Foto AFP
Shakira

Shakira conmueve corazones: envió artículos de primera necesidad a la fundación 'Divine Kids Africa' en Uganda

Luto- CANVA
Entretenimiento

Fallece otro integrante de la exitosa serie 'Breaking Bad': deja una extensa trayectoria en Hollywood

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Flávio Bolsonaro | Foto: EFE
Flávio Bolsonaro

Esta es la primera foto de Flávio Bolsonaro en Miami; la publicó su hermano Eduardo

Selección de Costa Rica - Foto de referencia: EFE
Fútbol

Detienen a futbolista de la selección de Costa Rica por presunta extorsión: así derribó la Policía la puerta de su casa para capturarlo

Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella encabezó megaoperativo contra el crimen en Bogotá con más de 170 capturas y allanamientos

El tenista español Rafael Nadal (EFE)
Deportes

"Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027": Rafael Nadal confirma su regreso a las canchas de tenis

Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Juicio contra Maduro

Análisis de las implicaciones del fallecimiento del juez Alvin Hellerstein en el caso que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Ataque con drones - Canva
Atentado terrorista

Ataque terrorista con drones a Cantón Militar en Colombia dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad

Militares salvadoreños en Haití / FOTO: Captura de pantalla
Haití

Impresionantes imágenes: así fue la llegada de 2.000 militares de El Salvador a Haití para rescatar 4 militares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023