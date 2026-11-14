Abelardo de la Espriella muestra la captura de los responsables del atentado en el Huila; harías parte de las disidencias de las Farc

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en las últimas horas la captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, quienes estarían vinculados al atentado del pasado 31 de octubre en Algeciras, Huila, que dejó dos uniformados muertos.

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“En Algeciras, Huila, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a alias ‘Araña’, experto en explosivos, y alias ‘Mary’, integrantes del grupo narcoterrorista Frente Iván Díaz, de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’”, indicó.

Las autoridades atribuyen su pertenencia al frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y los señalan de participar en la inteligencia previa y el acondicionamiento de la motocicleta bomba.

En el procedimiento se incautaron tres armas de fuego, más de un centenar de cartuchos, una motocicleta, panfletos alusivos al grupo armado, equipos de comunicación y un computador.

“Durante la operación incautamos 3 armas de fuego, 114 cartuchos, una motocicleta, 34 panfletos citatorios, un radio, 5 celulares y un computador”, indicó el presidente.

El mandatario destacó la celeridad de los resultados y aseguró que los crímenes contra la fuerza pública no quedarán en la impunidad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

“¡EL ASESINATO DE NUESTROS HÉROES NO QUEDARÁ IMPUNE! Mi reconocimiento a la Policía Nacional y a la Fiscalía por este importante resultado”, indicó.

El atentado se presentó en medio de las celebraciones de Halloween que se desarrollaban el sábado 31 de octubre. Allí, una fuerte explosión sacudió la zona rosa de Algeciras, Huila.

La explosión se registró frente al establecimiento comercial Las Palmitas, ubicado cerca del acceso al municipio de Algeciras. En ese momento, varios uniformados adelantaban labores de vigilancia y control en la zona, por lo que la onda explosiva también habría alcanzado a algunos ciudadanos que se encontraban en el sector.

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Tras la explosión, los policías y las demás personas afectadas fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras para recibir atención médica.

En ese momento, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los implicados en este hecho serían identificados, capturados y presentados ante las autoridades.

“A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.