La estación de Policía de Curumaní, en el departamento del Cesar, sufrió un ataque con drones la mañana de este lunes, según confirmaron fuentes de la Policía departamental, mientras las autoridades verifican los daños y el alcance de la emergencia en el municipio.

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Videos difundidos en redes sociales captaron el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas y detonaciones en las inmediaciones del puesto policial, el desplazamiento de patrullas y tropas del Ejército, y la salida de habitantes a pie y en vehículos ante el temor generado por los artefactos explosivos.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para recopilar información que permita entregar más detalles sobre lo sucedido, con especial atención a posibles daños materiales y personas lesionadas.

Este ataque ocurre horas después de otro incidente similar contra las instalaciones del Departamento de Policía Norte de Santander en Cúcuta, registrado hacia las 2:30 a.m. de este mismo lunes, donde según el comunicado de la Policía Nacional “se registró la activación de artefactos explosivos transportados mediante drones, dirigidos contra las instalaciones policiales”.

La Policía Nacional rechazó estas acciones armadas, advirtió que “ponen en riesgo la vida de la población civil y de los uniformados” y reiteró su compromiso con la seguridad y la protección de las comunidades, dentro de un contexto marcado también por hechos violentos recientes en regiones como el Cesar, Norte de Santander y el Valle del Cauca.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de estos ataques y se aguarda un pronunciamiento oficial de la Policía sobre lo ocurrido en Curumaní que permita conocer el balance de afectaciones y posibles lesionados en este nuevo episodio contra instalaciones de seguridad en Colombia.