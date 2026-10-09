Gustavo Petro aseguró que denunciará a Miguel Uribe Londoño por acusaciones sobre el magnicidio de su hijo: “Tengo que poner denuncia contra este señor calumniador”

El expresidente Gustavo Petro anunció que interpondrá una denuncia contra Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de que este lo señalara de presuntamente haber instigado el magnicidio y de conocer quiénes estarían detrás del crimen.

A través de su cuenta de X, Petro rechazó las acusaciones y aseguró que acudirá a la justicia para responder a lo que calificó como calumnias. Además, aprovechó su pronunciamiento para referirse a un supuesto episodio ocurrido durante su administración como alcalde de Bogotá, cuando, según su versión, Uribe Londoño habría buscado ocupar la presidencia de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

“Lamentablemente, y ya como ciudadano del común, tengo que poner denuncia contra este señor calumniador”, escribió el exmandatario.

Asimismo, Petro sostuvo que el rechazo de Uribe Londoño hacia él tendría relación con su decisión de no nombrarlo en ese cargo. “No quise ponerlo en la presidencia porque temía que, por sus antecedentes, se la robara”, afirmó el expresidente, sin presentar detalles adicionales sobre esa afirmación en la publicación.

¿Por qué Miguel Uribe Londoño señaló a Gustavo Petro?

La controversia se intensificó después de las declaraciones que Miguel Uribe Londoño entregó el miércoles 7 de octubre, durante un evento de homenaje a su hijo y en entrevistas, en las que lanzó graves acusaciones contra el entonces mandatario.

El padre del exsenador sostuvo que Petro habría instigado el asesinato de su hijo y aseguró que tendría conocimiento de quiénes participaron en la planeación del crimen. También calificó el homicidio como un “crimen de Estado” y cuestionó las actuaciones del Gobierno durante la investigación.

Uribe Londoño manifestó que su hijo representaba una figura importante de la oposición y consideró que sus denuncias contra el Gobierno lo habían convertido en un adversario político. A partir de esa interpretación, pidió que se investigara la posible responsabilidad del exmandatario en los hechos.

Cabe resaltar que el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha mantenido la atención pública sobre la identificación de todos los responsables del crimen, incluidos quienes presuntamente habrían ordenado o coordinado el atentado.

En medio de esto, el presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el caso durante el homenaje realizado el 7 de octubre y manifestó su compromiso de buscar a los responsables intelectuales para que respondan ante la justicia.

Por ahora, el anuncio de Petro abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento con Miguel Uribe Londoño, quien ha insistido en que se investigue al exmandatario por sus presuntas actuaciones y declaraciones previas al magnicidio.