NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Ébola

OMS advierte que África se enfrenta a un brote de ébola "complejo" tras su propagación a Nigeria

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Para la cepa Bundibugyo del virus aún no existe ni vacuna ni tratamiento específico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una seria advertencia sobre un brote de ébola "complejo" que enfrenta África después de que el virus cruzara del este a Nigeria, lo que supone el primer caso en esa zona del continente.

El preocupante anuncio de un caso en Nigeria de la cepa Bundibugyo, que actualmente está causando un importante brote de ébola en la República Democrática del Congo, encendió las alarmas en el organismo internacional.

o

El caso se detectó en la esposa de un diplomático que había viajado de Uganda a Abuya, la capital de Nigeria.

El ministro de Sanidad, Muhammad Ali Pate, declaró el jueves que se había localizado a los contactos de la mujer desde su llegada a Nigeria a principios de este mes.

Asimismo, un número indeterminado de personas de "alto riesgo" "han sido puestas en cuarentena total en una instalación".

Lo que más preocupa la OMS es que Nigeriaes la nación más poblada del continente y ahora es el cuarto país africano afectado por el brote.

Por su parte, Kenia, en el este, ha reportado nueve casos desde el 6 de octubre.

El brote comenzó en la República Democrática del Congo y se ha convertido en el más mortífero de la historia del país, cobrándose la vida de más de 4.000 personas de los más de 9.000 casos confirmados desde mediados de mayo, según las autoridades sanitarias.

A esto se le suma que la tragedia es causada por la cepa Bundibugyo del virus, para la cual aún no existe ni vacuna ni tratamiento específico.

"Nos enfrentamos a un panorama de brotes más complejo", declaró Mohamed Janabi, director regional de la OMS en África, en una rueda de prensa virtual.

Kaseya dijo que las autoridades están tratando de reconstruir su historial de viajes para determinar dónde pudo haber estado expuesta, incluida la posibilidad de que haya habido contacto en el aeropuerto con la primera víctima de Kenia, que también salió de Uganda el 3 de octubre.

o

Nigeria logró contener con éxito ese brote dentro de sus fronteras, lo que resultó en solo 19 contagios y siete muertes, lo que aumentó la confianza en que esta nación densamente poblada de 240 millones de habitantes puede responder eficazmente a nuevas amenazas para la salud pública.

"Hasta el momento, el caso importado está contenido. No tenemos evidencia de que se haya propagado a las comunidades", declaró Pate en una conferencia de prensa en Abuja. "Por lo tanto, nos estamos centrando en el rastreo de contactos y en asegurarnos de saber exactamente dónde se encuentran esas personas".

Sin embargo, las noticias sobre la elevada tasa de mortalidad procedente de la República Democrática del Congo tienen a algunos nigerianos preocupados.

Temas relacionados:

Ébola

OMS

Organización Mundial de la Salud

Brote de ébola

Nigeria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Para Trump “es necesario acabar este problema cuanto antes”: analista sobre el conflicto EEUU-Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Polémica salpica al gobierno Petro: Cirujanos plásticos habrían ingresado a cárceles para hacerle un procedimiento estético a alias Pichi

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Luisa González anunció que no reconoce los resultados que dan la victoria a Daniel Noboa - Foto EFE
Ecuador

Detienen a Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador investigada por presunto financiamiento irregular desde Venezuela

Gustavo Petro - Foto EFE
Gustavo Petro

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

“Quiero reconocer que tengo problemas con el licor”: senador Alex Flórez tras escándalo en Cartagena
Escándalo

¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico

EE. UU. habría comenzado a asumir el control operativo del SEBIN - Foto: AFP
SEBIN

El SEBIN ya no estaría bajo el mando absoluto de Cabello: EE. UU. habría tomado control parcial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

Bukele anuncia operación militar en Haití: Busca rescatar a técnicos salvadoreños secuestrados

Más de Actualidad

Ver más
Ataque de los hutíes en Arabia Saudita - Foto: AFP
Arabia Saudita

Un muerto y ocho heridos tras el ataque a un aeropuerto de Arabia Saudita en medio de ola terrorista de los hutíes

Avanzan los operativos contra los grupos criminales por parte del gobierno de De la Esprilla semisumergible incautado - Fotos: EFE/ Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Abelardo acorrala ala Clan del Golfo: Este es semisumergible que les incautó tras abatir a cabecilla

Mesa de negociaciones en Venezuela | Foto: AFP
Oposicion venezolana

¿El acuerdo firmado por partidos de oposición venezolana es una mesa alterna de negociaciones?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque de los hutíes en Arabia Saudita - Foto: AFP
Arabia Saudita

Un muerto y ocho heridos tras el ataque a un aeropuerto de Arabia Saudita en medio de ola terrorista de los hutíes

Avanzan los operativos contra los grupos criminales por parte del gobierno de De la Esprilla semisumergible incautado - Fotos: EFE/ Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Abelardo acorrala ala Clan del Golfo: Este es semisumergible que les incautó tras abatir a cabecilla

Mesa de negociaciones en Venezuela | Foto: AFP
Oposicion venezolana

¿El acuerdo firmado por partidos de oposición venezolana es una mesa alterna de negociaciones?

Jugador de rugby sudafricano muere antes de un partido en Francia: esto se sabe
Jugadores

Revelan la causa de muerte de jugador sudafricano antes de un partido en Francia

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Tennessee

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro del fútbol: "No tengo ya una edad para pensar en el futuro"

Doloroso testimonio de madre de presos políticos en Venezuela - Foto referencia: Canva
Presos políticos

Madre denuncia torturas a sus hijos en Portuguesa: llevan cinco años presos y perdieron visión y audición

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023