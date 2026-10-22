OMS advierte que África se enfrenta a un brote de ébola "complejo" tras su propagación a Nigeria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una seria advertencia sobre un brote de ébola "complejo" que enfrenta África después de que el virus cruzara del este a Nigeria, lo que supone el primer caso en esa zona del continente.

El preocupante anuncio de un caso en Nigeria de la cepa Bundibugyo, que actualmente está causando un importante brote de ébola en la República Democrática del Congo, encendió las alarmas en el organismo internacional.

El caso se detectó en la esposa de un diplomático que había viajado de Uganda a Abuya, la capital de Nigeria.

El ministro de Sanidad, Muhammad Ali Pate, declaró el jueves que se había localizado a los contactos de la mujer desde su llegada a Nigeria a principios de este mes.

Asimismo, un número indeterminado de personas de "alto riesgo" "han sido puestas en cuarentena total en una instalación".

Lo que más preocupa la OMS es que Nigeriaes la nación más poblada del continente y ahora es el cuarto país africano afectado por el brote.

Por su parte, Kenia, en el este, ha reportado nueve casos desde el 6 de octubre.

El brote comenzó en la República Democrática del Congo y se ha convertido en el más mortífero de la historia del país, cobrándose la vida de más de 4.000 personas de los más de 9.000 casos confirmados desde mediados de mayo, según las autoridades sanitarias.

A esto se le suma que la tragedia es causada por la cepa Bundibugyo del virus, para la cual aún no existe ni vacuna ni tratamiento específico.

"Nos enfrentamos a un panorama de brotes más complejo", declaró Mohamed Janabi, director regional de la OMS en África, en una rueda de prensa virtual.

Kaseya dijo que las autoridades están tratando de reconstruir su historial de viajes para determinar dónde pudo haber estado expuesta, incluida la posibilidad de que haya habido contacto en el aeropuerto con la primera víctima de Kenia, que también salió de Uganda el 3 de octubre.

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Nigeria logró contener con éxito ese brote dentro de sus fronteras, lo que resultó en solo 19 contagios y siete muertes, lo que aumentó la confianza en que esta nación densamente poblada de 240 millones de habitantes puede responder eficazmente a nuevas amenazas para la salud pública.

"Hasta el momento, el caso importado está contenido. No tenemos evidencia de que se haya propagado a las comunidades", declaró Pate en una conferencia de prensa en Abuja. "Por lo tanto, nos estamos centrando en el rastreo de contactos y en asegurarnos de saber exactamente dónde se encuentran esas personas".

Sin embargo, las noticias sobre la elevada tasa de mortalidad procedente de la República Democrática del Congo tienen a algunos nigerianos preocupados.