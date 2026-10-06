Otro país de África confirma su primera muerte por ébola por fuera de la República Democrática del Congo

En medio de la emergencia que se ha venido presentando desde hace meses en la República Democrática del Congo por el ébola, este lunes se confirmó la muerte de una persona por esta enfermedad en otro país africano.

Un keniano residente en la República Democrática del Congo ha muerto de ébola el lunes en un hospital de Nairobi, anunciaron el martes las autoridades kenianas.

Es el primer contagio y la primera muerte por esta enfermedad declarada en este país del este africano.

Este hombre contrajo la enfermedad hace un mes en RDC, llegó en avión a Nairobi el sábado 3 de octubre y murió el lunes en un hospital público de la capital, anunció el ministro de Salud de Kenia, Aden Duale.

Los familiares del hombre y los pasajeros del avión en el que viajó serán puestos bajo vigilancia, añadió.

"Quiero tranquilizar a la población y que no cunda el pánico porque todos los dispositivos están activos para limitar la propagación de la enfermedad", dijo el ministro.

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La RDC atraviesa su decimoséptima epidemia de ébola, la más mortífera de su historia, puesto que no existe ninguna vacuna para la actual variante Bundibugyo.

En este país de África central se han registrado 8.300 casos, de los cuales 4.000 han resultado mortales.

Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el lunes sobre un "aumento inquietante" de casos de ébola en Kivu del Norte, una región fronteriza con Uganda.