"Otro golpe contundente contra el narcotráfico": Abelardo de la Espriella dejó ver el megaoperativo que terminó con la caída del peligroso alias ‘Isen’

Este jueves, 15 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles de un operativo desplegado por la Fuerza Pública contra una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, que habría utilizado rutas marítimas para transportar estupefacientes hacia diferentes destinos internacionales.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano anunció la desarticulación de esta estructura y confirmó la captura de 13 de sus presuntos integrantes, entre ellos alias Isen, señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la organización.

“¡Otro golpe contundente contra las estructuras del narcotráfico que delinquen en Colombia!”, expresó el jefe de Estado al referirse al resultado de la operación, que contó con la participación de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“En una operación conjunta de nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía, se desmanteló una organización de narcotráfico transnacional”, manifestó De la Espriella en su publicación.

El presidente agregó que la red criminal enviaba cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, señaló que sus integrantes habrían ejercido presiones sobre comunidades indígenas wayuu para involucrarlas en sus actividades ilícitas.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, así como en el municipio de Palmitos, en Sucre. Isen fue identificado como presunto responsable de liderar la estructura.

Las investigaciones apuntan a que la organización cumplía funciones de acopio, transporte y coordinación logística para movilizar cargamentos de cocaína desde el norte de Colombia hacia distintos puntos del Caribe y Centroamérica, con destino a mercados ilegales de Estados Unidos y Europa.

Según los reportes conocidos, la estructura estaría vinculada con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización criminal que opera en el norte del país. Las autoridades también investigan la presunta utilización de comunidades indígenas wayuu para facilitar sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, cabe resaltar que los 13 capturados deberán responder ante la justicia por los presuntos delitos relacionados con el concierto para delinquir con fines de narcotráfico y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con la información publicada sobre el procedimiento.

Por su parte, De la Espriella aseguró que su administración continuará desarrollando acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

“Seguiremos golpeando sin tregua a las organizaciones narcotraficantes que amenazan la seguridad de Colombia”, afirmó el mandatario.

Otros golpes contra el narcotráfico en Putumayo y el Pacífico

La captura de alias Isen se suma a otros procedimientos contra estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, cuyos resultados fueron divulgados por el presidente durante esta semana.

En uno de ellos, el Ejército destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el municipio de San Miguel, Putumayo, que, según el mandatario, pertenecía a los Comandos de Frontera (E48).

Del mismo modo, de acuerdo con el balance publicado por De la Espriella, en el lugar fueron encontrados 1.170 kilogramos de cocaína y otros 1.508 kilogramos en proceso de elaboración, además de 8.686 galones de insumos líquidos, 3.025 kilogramos de insumos sólidos, equipos y otros elementos utilizados para la producción de la droga.

El jefe de Estado señaló que la afectación económica estimada para esa estructura criminal ascendía a 14.625.930.000 millones de pesos.

Por otra parte, en el Pacífico central, durante la operación combinada Tridente 27-1, desarrollada con Estados Unidos, la Armada Nacional, en coordinación con la Policía y la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), interceptó una embarcación rápida tipo Go-Fast.

El procedimiento dejó tres presuntos narcotraficantes capturados y la incautación de 1.460 kilogramos de cocaína y 407 gramos de marihuana, según el balance divulgado por el mandatario.

Al referirse a los resultados de estos dos procedimientos, De la Espriella destacó la cantidad de droga incautada y reiteró su compromiso de combatir las organizaciones dedicadas a esta actividad ilegal.

“Cerca de cuatro toneladas en un día. Con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública, vamos a acabar con el cáncer de la droga”, concluyó el presidente.