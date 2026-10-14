Abelardo de la Espriella anuncia importantes conversaciones con el Gobierno de Trump para traer "oportunidades para las empresas colombianas, inversión y generar más empleos"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a través de sus redes sociales que su gobierno mantiene conversaciones avanzadas con la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la relación comercial entre ambos países, con el objetivo de atraer inversión extranjera y generar empleos.

"Mi gobierno y el del Presidente Donald Trump estamos decididos a aprovechar todo el potencial de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades para las empresas colombianas, atraer inversión y generar más y mejores empleos", declaró De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario colombiano enfatizó que las inversiones extranjeras están vinculadas directamente con el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

"Más inversiones significan mayores ingresos para los ciudadanos: seguridad física y jurídica nos hace atractivos como destino inversionista", señaló el presidente.

Según la información proporcionada por De La Espriella, actualmente el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, adelantan negociaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El mandatario calificó estas conversaciones como avances "en la dirección correcta hacia una relación económica más dinámica, equilibrada y próspera, con beneficios concretos para nuestros pueblos".

El anuncio del presidente colombiano se produce en un contexto de relaciones bilaterales donde Colombia busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión estadounidense, destacando la seguridad física y jurídica como elementos clave para atraer capital extranjero.

El gobierno colombiano no ha proporcionado detalles específicos sobre los sectores económicos prioritarios en estas negociaciones ni sobre los plazos esperados para la materialización de nuevas inversiones estadounidenses en territorio colombiano.

Las conversaciones entre los equipos técnicos de ambos países continúan desarrollándose en Washington.

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Cabe recordar que, desde su llegada al poder el 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ha adelantado importantes acercamientos con el Gobierno de Donald Trump en materia diplomática y de seguridad.

Prueba de esto es un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia este miécoles en el que aplaudió un reciente golpe que entregó el gobierno de Abelardo de la Espriella, y que contó con la participación de la DEA, en la lucha contra los grupos criminales.

“La alianza entre Estados Unidos y Colombia entrega resultados”, publicó la Embajada en su cuenta en X.