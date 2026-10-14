NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Colombia
Programa: Club de Prensa

Protestas del petrismo en Colombia contra Abelardo De la Espriella: "es una manifestación insólita"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La izquierda radical en Colombia convocó protestas para este 14 de octubre contra el gobierno de Abelardo de la Espriella quien apenas lleva 68 días en el poder. Las manifestaciones fueron auspiciadas por el petrismo y el Pacto Histórico. Entre tanto, el presidente De la Espriella firmó un nuevo decreto justo antes de las manifestaciones con nuevas medidas para regular este tipo de protestas: “no voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito de las ambulancias”.

También le puede interesar

Manifestación petrista en Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Protestas del petrismo en Colombia contra Abelardo De la Espriella: "es una manifestación insólita"

Así fue el golpe de la DEA y del Ejército colombiano a Los Pachenca en Santa Marta - Fotos: AFP/ X @Ejercito_Div1
Operación

Así fue el golpe de la DEA y el Ejército colombiano a Los Pachenca: “Se esconden como ratas”

Verónica Alcocer/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Verónica Alcocer

A Verónica Alcocer "le espera una cárcel al lado de Maduro": dura advertencia de republicana en EE. UU.

Los ministros de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar (2d), y de Colombia, Omar Bula Escobar (3i), inauguran este miércoles la embajada del país americano en Jerusalén-Foto: EFE
Relaciones diplomáticas

“Nos podemos apoyar en defensa”: Vivian Aisen tras inauguración de embajada de Colombia en Israel

Papa León XIV - AFP
Papa León XIV

Alerta por diagnóstico de cáncer del papa León XIV: ¿Qué sigue en el tratamiento del sumo pontífice?

Fotos: Casas de jubilados de EE. UU. en Nicaragua
Régimen de Nicaragua

Así son las lujosas casas que jubilados de EE. UU. denuncian que fueron confiscadas por el régimen de Nicaragua

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Protestas del petrismo en Colombia contra Abelardo De la Espriella: "es una manifestación insólita"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nos podemos apoyar en defensa”: Vivian Aisen tras inauguración de embajada de Colombia en Israel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Tania Díaz, diputada chavista, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: X
Gustavo Petro

La diputada chavista Tania Díaz confrontó a Gustavo Petro y lo llamó "traidor" durante un seminario internacional

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Contundente: De la Espriella pone la mira sobre alias 'Pinocho': "Estamos respirándole en la nuca"

Huracán referencia- CANVA
Huracán

Huracán Polo se intensifica de forma explosiva y alcanza categoría 5 al frente de las costas de México

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tania Díaz, diputada chavista, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: X
Gustavo Petro

La diputada chavista Tania Díaz confrontó a Gustavo Petro y lo llamó "traidor" durante un seminario internacional

Integrante del equipo de Juan Luis Guerra fue víctima de robo en Bogotá
Juan Luis Guerra

Los artistas colombianos que se unieron para lanzar una canción que le rinde tributo a Juan Luis Guerra

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Contundente: De la Espriella pone la mira sobre alias 'Pinocho': "Estamos respirándole en la nuca"

Huracán referencia- CANVA
Huracán

Huracán Polo se intensifica de forma explosiva y alcanza categoría 5 al frente de las costas de México

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

Mark Carney y Donald Trump | Foto: EFE
Canadá

"Son fuertes por separado, pero son más fuertes juntos": Carney respalda pacto con la UE mientras Trump amenaza con aranceles al territorio canadiense

Sismo del 16 de septiembre - Canva y Redes
Sismo en Colombia

Sigue temblando en Chocó: más de 4 sismos se presentaron durante la madrugada de este 16 de septiembre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023