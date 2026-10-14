Protestas del petrismo en Colombia contra Abelardo De la Espriella: "es una manifestación insólita"

La izquierda radical en Colombia convocó protestas para este 14 de octubre contra el gobierno de Abelardo de la Espriella quien apenas lleva 68 días en el poder. Las manifestaciones fueron auspiciadas por el petrismo y el Pacto Histórico. Entre tanto, el presidente De la Espriella firmó un nuevo decreto justo antes de las manifestaciones con nuevas medidas para regular este tipo de protestas: “no voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito de las ambulancias”.