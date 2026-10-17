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Sábado, 17 de octubre de 2026
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Papa León XIV

Papa León XIV recibe el alta médica y regresa al Vaticano este sábado, según la Santa Sede

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa Leo XIV-Foto: EFE
Papa Leo XIV-Foto: EFE
El pontífice de 71 años ingresó al hospital romano, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, saldrá este sábado del hospital Gemelli de Roma y regresará al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta, indicó la Santa Sede.

El pontífice de 71 años está ingresado desde el martes en este hospital romano, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

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"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana de sábado y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede confirmó que "el Papa León XIV recibirá hoy el alta del Policlínico Gemelli".

"Abandonará el hospital a comienzos de la tarde, y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", añadió.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

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