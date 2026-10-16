El Vaticano publica las primeras imágenes del papa León XIV tras su cirugía de pulmón y entrega nuevo parte sobre su salud

El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras su cirugía de pulmón del pasado martes, tras completar cuatro días hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma.

Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una "mejora constante" de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.

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"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo "sus actividades cotidianas normales con total autonomía", añadió.

En las imágenes se observa a León XIV dirigiendo una misa para los funcionarios del hospital. La ceremonia se llevó a cabo cerca del mediodía en la sala habitada del décimo piso.

Papa León XIV en el Hospital Gemelli- Foto: EFE

Papa León XIV - Foto: EFE

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Varios miembros del personal médico y de enfermería del Hospital Gemelli asistieron a la misa, junto con miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él", indicó la Santa Sede en un comunicado.