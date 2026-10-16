NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Papa León XIV

El Vaticano publica las primeras imágenes del papa León XIV tras su cirugía de pulmón y entrega nuevo parte sobre su salud

octubre 16, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV- Foto: EFE
Papa León XIV- Foto: EFE
El Santo Pontífice completó su cuarto día hospitalizado tras ser intervenido el pasado martes para extirparle un tumor en uno de sus pulmones.

El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras su cirugía de pulmón del pasado martes, tras completar cuatro días hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma.

Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una "mejora constante" de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.

o

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo "sus actividades cotidianas normales con total autonomía", añadió.

En las imágenes se observa a León XIV dirigiendo una misa para los funcionarios del hospital. La ceremonia se llevó a cabo cerca del mediodía en la sala habitada del décimo piso.

Papa León XIV en el Hospital Gemelli- Foto: EFE
Papa León XIV en el Hospital Gemelli- Foto: EFE

 

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE

 

o

Varios miembros del personal médico y de enfermería del Hospital Gemelli asistieron a la misa, junto con miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él", indicó la Santa Sede en un comunicado.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Vaticano

Santa Sede

Papa

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Actualidad

Ver más
Desastre en Nepal (AFP)
Nepal

Aumenta drásticamente la cifra de desaparecidos por la tragedia en Nepal y China

Incendio en edificio comercial de El Cementerio, en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Incendio

Incendio en edificio comercial de El Cementerio, en Caracas, obliga a evacuar a decenas de personas

Grupos criminales

Vuelve el terror a Santa Marta: nuevas amenazas de muerte y extorsiones a empresarios

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Netflix | Foto: AFP
Netflix

Recorte masivo en el gigante del streaming: Netflix despedirá a unos 1.000 empleados, el 6 % de su plantilla global

Desastre en Nepal (AFP)
Nepal

Aumenta drásticamente la cifra de desaparecidos por la tragedia en Nepal y China

Incendio en edificio comercial de El Cementerio, en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Incendio

Incendio en edificio comercial de El Cementerio, en Caracas, obliga a evacuar a decenas de personas

Grupos criminales

Vuelve el terror a Santa Marta: nuevas amenazas de muerte y extorsiones a empresarios

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez
Delcy Rodríguez

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez

Delcy Rodríguez en la ONU-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez quedará expuesta ante la ONU: "no pueden cambiar un pasado represivo"

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista” - Fotos: AFP
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista”: senador Cadavid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023