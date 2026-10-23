Papa León XIV suspende su viaje en helicóptero a Asís para continuar con su recuperación tras delicada cirugía

El papa León XIV canceló su visita prevista a Asís, Italia, el próximo 27 de octubre, debido a que sus médicos le recomendaran no viajar en helicóptero debido al poco tiempo que ha pasado desde su operación de tórax.

Pese a que los resultados de una radiografía de control confirmaron que su recuperación progresa favorablemente, el equipo médico vio prudente evitar el desplazamiento para hacer más sencilla su recuperación, notificó el Vaticano este viernes 23 de octubre.

El pontífice tenía previsto participar en una reunión que congregará a líderes y representantes de diferentes confesiones religiosas para conmemorar el aniversario número 40 de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por san Juan Pablo II en 1986.

En lugar de asistir el mismo, León XIV enviará un mensaje a los organizadores y participantes. Según la Santa Sede, el papa mantiene su respaldo al diálogo entre religiones y a la búsqueda de soluciones pacíficas en medio de los conflictos que se presentan en este momento.

El 13 de octubre, León XIV, de 71 años, fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos detectaron un tumor maligno de tipo adenocarcinoma, una de las formas más comunes que existen de cáncer pulmonar.

Los análisis que le hicieron después determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no requería tratamiento adicional contra el cáncer, según la información divulgada por el Vaticano.

El pontífice retomó gradualmente sus actividades tras recibir el alta hospitalaria el 17 de octubre. No obstante, la recomendación de evitar el vuelo en helicóptero deja ver que su vuelta a la agenda pública sigue sujeta a precauciones médicas.

De momento, el Vaticano aún no confirma si la recuperación va a afectar el viaje que León XIV tiene previsto hacer a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.