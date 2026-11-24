Un ciudadano venezolano se viralizó recientemente tras exponer el precio de la mantequilla en un supermercado de su país.

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Aunque el hombre expresó que el producto es de buena calidad, admitió el exorbitante precio del derivado lácteo.

A través de un video que circula en diferentes plataformas digitales, el ciudadano dijo: "¿Quieren ver algo impactante? Si no te muestro la prueba, no me creerías".

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"Miren esto, una mantequilla Maracay 250 gramos, casi 15 dólares... Yo le preguntaría a los dueños de mantequilla Maracay, que es muy buena, por cierto: ¿Esa leche que usan será la de las vacas sagradas?", añadió.

Este y otros precios de productos han reavivado el debate en plataformas digitales sobre la inflación, el costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo en el mercado venezolano.

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Es una realidad que el bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a las divisas más influyentes del mundo.

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.

En esa línea, expertos detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.