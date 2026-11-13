Este es el impactante cambio en el tráfico aéreo captado por Flightradar24 tras suspensión de todos los despegues en aeropuertos de Estados Unidos

La reconocida plataforma Flightradar24 publicó un mapa que de forma impactante muestra el cambio que ha tenido el tráfico aéreo en Estados Unidos luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara este viernes 13 de noviembre suspender todos los despegues en los aeropuertos del país.

El mapa compara el tráfico habitual que tiene el país con el que se ha registrado este viernes. El contraste es revelador pues claramente el cielo en Estados Unidos luce más despejado.

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La FAA ordenó suspender todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos ante “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”.

La medida obliga a mantener en tierra a todas las aeronaves pendientes de despegar hasta nuevo aviso.

La FAA confirmó que una interrupción temporal de las telecomunicaciones motivó la orden de suspender todos los despegues en aeropuertos del país.

“Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha verificado la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso”, informó la FAA.

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El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, mencionó que la interrupción de las telecomunicaciones se dio “en toda la FAA”. “Por precaución, hemos suspendido todos los vuelos... De momento, no hay indicios de que se tratara de un ataque malintencionado", aseveró.

El FBI investiga si una actualización de software provocó una interrupción masiva en La FAA, según Reuters.

Aunque, indicó, que el FBI no considera que el problema de comunicación que afectó al control del tráfico aéreo “se deba a un ciberataque o a actividad delictiva”.

Varios medios norteamericanos, incluido Fox News, han explicado que la medida es de un carácter extraordinario y que solo se había ordenado algo similar este siglo el 11 de septiembre de 2001 tras los atentados de ese día y el 11 enero de 2023 debido a una falla en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas.