Klopp pierde la paciencia y ordena a jugador de Alemania que deje de hacer celebración asociada a grupo evangélico

El director técnico de la selección de Alemania, Jürgen Klopp, perdió la paciencia con relación a la polémica que ha despertado uno de sus dirigidos por cuenta de la manera como celebra los goles.

El futbolista en el centro de la polémica es Felix Nmecha, un talentoso centrocampista convocado por Klopp. El jugador encendió un debate en redes por cuenta de una celebración que reivindica al grupo evangélico Ballers in God.

La celebración consiste en arrodillarse y simular que se retira un corona mientras se hace una muestra de agradecimiento religiosa.

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El festejo no ha caído bien entre muchos sectores debido a que es uno de los símbolos de Ballers in God, un grupo conservador que, al parecer y según sus críticos, promueve opiniones anti-LGBTQ+.

Klopp expresó que el gesto puede ser “interpretado de cierta manera” y que por eso el futbolista “no celebrará de esa de esa manera nunca más”.

“Lo confronté de todas las maneras que ustedes los hubieran confrontado. Me dijo que su celebración no tenía nada que ver con lo que se decía, que ama a todas las gentes y que no discrimina a nadie”, afirmó Klopp.

El entrenador mencionó que le preguntó en específico sobre las celebraciones y que la respuesta de Nmecha fue que no quiere que haya malinterpretaciones y que por eso no va a “celebrar de esa manera nunca más”.

Tras el periodo de pruebas con su lista XXL de septiembre, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp necesita ganar los partidos contra Serbia y Países Bajos para llevar a Alemania a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa.

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Los primeros resultados de Klopp al frente de la Mannschaft no fueron los esperados: una sorprendente derrota contra Grecia en Augsburgo (1-0), dos empates en Países Bajos (1-1) y en Grecia (0-0) y una victoria poco convincente contra Serbia (2-0) en Múnich.

Los alemanes suman cinco puntos, tres menos que neerlandeses y griegos, antes de los dos últimos encuentros de la fase de grupos.