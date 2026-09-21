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Rusia

Partido de Putin se impuso en las primeras elecciones parlamentarias hechas en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Vladímir Putin - Foto EFE
Vladímir Putin - Foto EFE
Rusia Unida llega a 57,83 % de los votos con más del 95 % escrutado y conserva una mayoría constitucional en el Parlamento.

El partido Rusia Unida, formación oficialista que está vinculada al presidente Vladimir Putin, consiguió una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de Rusia, según los resultados preliminares difundidos este lunes por la Comisión Electoral Central, que ya contabilizó más del 95 % de los votos.

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Con el 95,18 % de las papeletas escrutadas, Rusia Unida registra 57,83 % de los votos y sus candidatos lideran también 208 de los 225 distritos electorales uninominales. Con ese resultado, la formación está rumbo a ocupar 355 de los 450 escaños de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso.

El resultado representa un incremento frente a las elecciones parlamentarias de 2021, cuando Rusia Unida obtuvo 49,8 % de los votos. La nueva composición le dejaría sostener la mayoría constitucional que ya poseía y llegar a la mayor representación de su historia en la Duma si las cifras preliminares son confirmadas.

Las elecciones se hicieron entre el 18 y el 20 de septiembre y han sido las primeras parlamentarias desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Putin presentó los comicios como una oportunidad para ver el respaldo de la población a su Gobierno y a los militares rusos desplegados en el conflicto.

La segunda fuerza más votada fue el Partido Comunista de Rusia, con 13,81 %, seguido por el Partido Liberal Democrático, con 8,98 %, y Nueva Gente, con 7,96 %, según con los datos de la Comisión Electoral Central.

No obstante, el proceso electoral ha estado marcado por restricciones a la oposición. Candidatos y organizaciones contrarios a la guerra han sido excluidos o enfrentaron dificultades para participar. El partido liberal Yábloko, una de las pocas fuerzas registradas que se opuso de manera abierta a la guerra, quedó fuera de la contienda federal luego de que su lista fuera retirada.

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Igualmente hubo votación en territorios de Ucrania ocupados por Rusia, una práctica que Kiev y distintos gobiernos occidentales rechazan. La Unión Europea cuestionó la celebración de comicios en esas zonas e indicó también la ausencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

La jornada electoral ha estado acompañada por ataques ucranianos con drones contra varias regiones rusas, incluyendo Moscú. Las autoridades rusas denunciaron que las acciones buscaban afectar el desarrollo de la votación, mientras Ucrania calificó los comicios como una elección sin legitimidad.

Otro dato relevante fue la participación. La Comisión Electoral Central informó de una asistencia superior al 59 %, según los datos difundidos después del cierre de las urnas. La cifra ha sido presentada por las autoridades rusas como una muestra de participación pese al contexto de guerra.

Con estos resultados, Putin aún tiene a su partido con una mayoría suficiente para controlar fácilmente la Duma. No obstante, aún se trata de resultados preliminares, el recuento avanzado pone a Rusia Unida con una ventaja que, de confirmarse, va a endurecer el control parlamentario del Kremlin por los próximos años.

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