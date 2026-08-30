El presidente de la Conmebol visitó Venezuela: entregó una cancha en La Guaira y se reunió con Delcy Rodríguez

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, realizó una visita oficial a Venezuela en las últimas horas para evaluar el avance de proyectos de infraestructura deportiva que fueron financiados por el organismo tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, que afectó diversas zonas del país.

Durante su recorrido, Domínguez inauguró una moderna cancha de fútbol en el complejo Ciudad Caribia, ubicado entre Caracas y La Guaira, instalación que beneficiará directamente a más de 1.000 niños de la zona.

La agenda del presidente de Conmebol incluyó, además, la supervisión de trabajos de reacondicionamiento en planteles educativos de la región central del país, igualmente afectados por los movimientos telúricos y recuperados gracias a los fondos de asistencia proporcionados por la entidad continental.

Luego, se trasladó al estado Lara en donde anunció el comienzo de la construcción del Centro Nacional de Alto Rendimiento, que abarcará aproximadamente 5.800 metros cuadrados y contempla instalaciones de primer nivel, incluyendo dos canchas con estándares profesionales y áreas de alojamiento con capacidad para 132 personas.

Estas instalaciones servirán para la preparación de las selecciones nacionales en diferentes categorías.

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Alejandro Domínguez también sostuvo un encuentro con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. A esta reunión también asistió Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).