NTN24
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Irán

Régimen de Irán desafía a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán-Foto: EFE
Bandera de Irán-Foto: EFE
El estratégico estrecho de Ormuz permanece bloqueado y las constantes ofensivas contra buques han disparado los precios del petróleo en medio de los frecuentes ataques.

En las calles de Teherán, algunos carteles exhiben llamamientos a "matar a Trump", mientras que otros muestran ataúdes de soldados estadounidenses. A menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el régimen de Irán endurece su retórica e intensifica sus ataques.

La guerra ya dura más de seis meses, el estratégico estrecho de Ormuz permanece bloqueado y las constantes ofensivas contra buques han disparado los precios del petróleo.

Lejos de priorizar la diplomacia u optar por la desescalada, Teherán incluso se arriesga a reanudar las hostilidades a gran escala, como ocurrió durante los 40 días de bombardeos israelíes y estadounidenses, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero hasta la tregua de abril.

A pesar de la muerte de varios funcionarios al inicio del conflicto y de contar con un nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, quien permanece alejado del foco mediático, el régimen de Irán ha intensificado su tradicional estrategia de confrontación con el "Gran Satán" estadounidense.

El régimen iraní considera el periodo de campaña electoral una "oportunidad para aprovechar la fragilidad estadounidense y reconfigurar el orden regional a su favor", añadió el analista.

o

Además, anunció que pronto ampliará la zona que requiere autorización de navegación, con el objetivo de bloquear aún más la ruta marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

Teherán apuesta por la presión ejercida mediante el bloqueo del estrecho de Ormuz y la amenaza de mayores perturbaciones para debilitar al enemigo antes de las elecciones, señaló Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio del centro de estudios británico Chatham House.

Irán también atacó una instalación estadounidense en Jordania en represalia por la destrucción, el martes, de cinco petroleros iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses. CBS News informó que ocho cazas F-15 sufrieron daños menores.

El miércoles, en una aparente referencia a la estrategia iraní, Trump acusó a Teherán de "intentar desesperadamente influir" en la votación.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque Irán ya no puede resistir", declaró.

Tras la aparente seguridad, el Wall Street Journal informó que los asesores del presidente le advirtieron que Irán podría resistir a Estados Unidos mucho más allá del final de su mandato en enero de 2029.

Sin embargo, a nivel interno, las autoridades iraníes siguen enfrentando numerosas dificultades, sobre todo una crisis económica que desencadenó manifestaciones violentamente reprimidas a finales del año pasado.

Temas relacionados:

Irán

Estados Unidos

Donald Trump

estrecho de Ormuz

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella alcanza 54% de aprobación: ofensiva contra el crimen su gran bandera

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Temor en Florida: la vida y el comercio comienzan a cambiar ante incesantes redadas de ICE

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Los relatos tras un mes del terremoto en Colombia - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar venezolano Ronald Ojeda / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: NTN24 / EFE
Ronald Ojeda Moreno

"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Más de Actualidad

Ver más
Jefe del Comando Sur de EEUU fue informado al llegar a Tumaco sobre operaciones contra redes criminales en Colombia
Comando Sur

Jefe del Comando Sur de EEUU fue informado al llegar a Tumaco sobre operaciones contra redes criminales en Colombia: estas son las imágenes

Ataques contra redes de suministro en Ucrania-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Con un saldo de 12 personas fallecidas, Rusia intensifica sus ataques masivos con misiles y drones sobre Kiev

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jefe del Comando Sur de EEUU fue informado al llegar a Tumaco sobre operaciones contra redes criminales en Colombia
Comando Sur

Jefe del Comando Sur de EEUU fue informado al llegar a Tumaco sobre operaciones contra redes criminales en Colombia: estas son las imágenes

Ataques contra redes de suministro en Ucrania-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Con un saldo de 12 personas fallecidas, Rusia intensifica sus ataques masivos con misiles y drones sobre Kiev

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Marco Rubio visitará Colombia.
Criminales

Operativo contra Bendito Menor fue DE PRECISIÓN gracias a ayuda de EEUU; visita de Rubio será clave

Foto de referencia de un sismógrafo (CANVA)
El Salvador

Se registra sismo de magnitud 5,5 en El Salvador: se sintió también en otros países

Mario Díaz-Balart y Miguel Díaz Canel | Foto AFP
Presión sobre régimen de Cuba

La dura advertencia que lanzó el congresista republicano Mario Díaz-Balart contra la dictadura castrista en Cuba: "Ese régimen está muerto"

Ejercito de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Identifican a los dos militares muertos en atentado con explosivos contra el Ejército en Huila: disidencias de las Farc serían las responsables

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023