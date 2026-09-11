Régimen de Irán desafía a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

En las calles de Teherán, algunos carteles exhiben llamamientos a "matar a Trump", mientras que otros muestran ataúdes de soldados estadounidenses. A menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el régimen de Irán endurece su retórica e intensifica sus ataques.

La guerra ya dura más de seis meses, el estratégico estrecho de Ormuz permanece bloqueado y las constantes ofensivas contra buques han disparado los precios del petróleo.

Lejos de priorizar la diplomacia u optar por la desescalada, Teherán incluso se arriesga a reanudar las hostilidades a gran escala, como ocurrió durante los 40 días de bombardeos israelíes y estadounidenses, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero hasta la tregua de abril.

A pesar de la muerte de varios funcionarios al inicio del conflicto y de contar con un nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, quien permanece alejado del foco mediático, el régimen de Irán ha intensificado su tradicional estrategia de confrontación con el "Gran Satán" estadounidense.

El régimen iraní considera el periodo de campaña electoral una "oportunidad para aprovechar la fragilidad estadounidense y reconfigurar el orden regional a su favor", añadió el analista.

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Además, anunció que pronto ampliará la zona que requiere autorización de navegación, con el objetivo de bloquear aún más la ruta marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

Teherán apuesta por la presión ejercida mediante el bloqueo del estrecho de Ormuz y la amenaza de mayores perturbaciones para debilitar al enemigo antes de las elecciones, señaló Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio del centro de estudios británico Chatham House.

Irán también atacó una instalación estadounidense en Jordania en represalia por la destrucción, el martes, de cinco petroleros iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses. CBS News informó que ocho cazas F-15 sufrieron daños menores.

El miércoles, en una aparente referencia a la estrategia iraní, Trump acusó a Teherán de "intentar desesperadamente influir" en la votación.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque Irán ya no puede resistir", declaró.

Tras la aparente seguridad, el Wall Street Journal informó que los asesores del presidente le advirtieron que Irán podría resistir a Estados Unidos mucho más allá del final de su mandato en enero de 2029.

Sin embargo, a nivel interno, las autoridades iraníes siguen enfrentando numerosas dificultades, sobre todo una crisis económica que desencadenó manifestaciones violentamente reprimidas a finales del año pasado.