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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Régimen de Irán asegura haber atacado un petrolero en el estrecho de Ormuz

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó que un petrolero había sido alcanzado el viernes por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz.

El régimen de Irán anunció este viernes que atacó un petrolero de bandera togolesa en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

"El petrolero 'Trend', que navega bajo bandera togolesa, fue blanco de un ataque e interceptado después de que se declarara un incendio a bordo", precisó en el texto el ejército ideológico iraní.

Irán mencionó un intento de "paso ilegal" por esta ruta vital para el tránsito mundial de hidrocarburos que tiene bloqueada desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, en febrero pasado.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó que un petrolero había sido alcanzado el viernes por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz.

El responsable de seguridad de un buque "señaló que un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado, lo que provocó un incendio a bordo que después fue apagado", señaló.

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La agencia no dio más detalles de la embarcación en cuestión, con lo que se desconoce si es la misma mencionada por los Guardianes de la Revolución.

El jueves por la noche, UKMTO había reportado también un "incidente de seguridad en el estrecho de Ormuz, a 16 millas náuticas (29,5 km) al noreste de Jasab, Omán".

Por su parte, Donald Trump ha asegurado que enfrenta una decisión determinante acerca de la guerra con Irán y reconoció que entre las opciones sobre la mesa está la de retomar ataques militares de gran escala en contra del régimen iraní.

El presidente hizo las declaraciones en una entrevista publicada este jueves por Axios al tiempo que su administración prepara nuevas conversaciones diplomáticas por el futuro del conflicto.

“Tengo una gran decisión por delante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una gran decisión. Cualquier cosa puede pasar conmigo”, afirmó Trump a Axios al ser consultado sobre el siguiente paso de Estados Unidos en la guerra.

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