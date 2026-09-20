Ucrania golpea a Rusia con un ataque masivo de drones en el último día de las elecciones legislativas

Este domingo, Ucrania lanzó un ataque masivo de drones sobre Rusia en medio del último día de las elecciones parlamentarias que están destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio del inicio de la guerra.

Los reportes indican que en la capital rusa, Moscú, una refinería sufrió daños considerables y un edificio residencial también fue impactado por los artefactos en esta nueva etapa de la guerra.

El alcalde Serguéi Sobianin alegó que este es un "ataque sin precedentes" por parte de Ucrania y que su único objetivo es "perturbar las elecciones", pero defendió que supuestamente "no lo consiguió" explicando que unos 1.600 drones fueron derribados por la defensa antiaérea rusa.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que estos ataques de drones "han tenido un impacto muy importante en la región de Moscú", pues las imágenes que ya circulan en redes muestran la magnitud del evento ya que se reportaron varios incendios tras los contundentes golpes.

VEA TAMBIÉN Dinamarca celebró el acuerdo "vinculante" con Trump sobre Groenlandia que impide que "adversarios" como Rusia y China establezcan bases en la isla o

Además, el mandatario argumentó que los ataques a las instalaciones de refinería generaban “miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”.

El Estado Mayor de Ucrania dijo horas más tarde que el objetivo específico fue la Refinería de Petróleo Gazpromneft-Moscú, que se encuentra ubicada en Kapotnya, un distrito administrativo de la capital rusa, la cual es considerada una de las más grandes del país.

Los altos mandos rusos reportaron que hasta el momento se registran dos fallecidos, mientras que unas veinte personas se encuentran heridas. Asimismo, un dron ucraniano impactó un autobús en la región de Jersón, ciudad tomada por Rusia, con un saldo adicional de dos muerto, entre los que está una empleada de la Comisión Electoral.

En los últimos días, tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus ataques buscando como objetivo dañar instalaciones de generación de energía transporte y centros logísticos de ambos bandos.

Sin embargo, las acometidas rusas han cobrado la vida de menores de edad luego de que un ataque en Kiev cobrara la vida de cuatro personas, entre ellas habían tres niños.

VEA TAMBIÉN Rusia considera una "muy buena idea" la propuesta de Trump de una tregua energética con Ucrania o

"Un niño herido durante un ataque enemigo en el distrito de Vishgorod falleció en el hospital. El número de muertos en la región de Kiev asciende a cuatro: tres niños y una mujer", mencionó Timur Tkachenko, gobernador regional en su cuenta de Telegram.