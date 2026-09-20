NTN24
Domingo, 20 de septiembre de 2026
Domingo, 20 de septiembre de 2026
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania golpea a Rusia con un ataque masivo de drones en el último día de las elecciones legislativas

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque masivo de drones ucranianos en Moscú-Foto: AFP
Ataque masivo de drones ucranianos en Moscú-Foto: AFP
Los reportes indican que en la capital rusa, Moscú, una refinería sufrió daños considerables.

Este domingo, Ucrania lanzó un ataque masivo de drones sobre Rusia en medio del último día de las elecciones parlamentarias que están destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio del inicio de la guerra.

Los reportes indican que en la capital rusa, Moscú, una refinería sufrió daños considerables y un edificio residencial también fue impactado por los artefactos en esta nueva etapa de la guerra.

El alcalde Serguéi Sobianin alegó que este es un "ataque sin precedentes" por parte de Ucrania y que su único objetivo es "perturbar las elecciones", pero defendió que supuestamente "no lo consiguió" explicando que unos 1.600 drones fueron derribados por la defensa antiaérea rusa.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que estos ataques de drones "han tenido un impacto muy importante en la región de Moscú", pues las imágenes que ya circulan en redes muestran la magnitud del evento ya que se reportaron varios incendios tras los contundentes golpes.

o

Además, el mandatario argumentó que los ataques a las instalaciones de refinería generaban “miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”.

El Estado Mayor de Ucrania dijo horas más tarde que el objetivo específico fue la Refinería de Petróleo Gazpromneft-Moscú, que se encuentra ubicada en Kapotnya, un distrito administrativo de la capital rusa, la cual es considerada una de las más grandes del país.

Los altos mandos rusos reportaron que hasta el momento se registran dos fallecidos, mientras que unas veinte personas se encuentran heridas. Asimismo, un dron ucraniano impactó un autobús en la región de Jersón, ciudad tomada por Rusia, con un saldo adicional de dos muerto, entre los que está una empleada de la Comisión Electoral.

En los últimos días, tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus ataques buscando como objetivo dañar instalaciones de generación de energía transporte y centros logísticos de ambos bandos.

Sin embargo, las acometidas rusas han cobrado la vida de menores de edad luego de que un ataque en Kiev cobrara la vida de cuatro personas, entre ellas habían tres niños.

o

"Un niño herido durante un ataque enemigo en el distrito de Vishgorod falleció en el hospital. El número de muertos en la región de Kiev asciende a cuatro: tres niños y una mujer", mencionó Timur Tkachenko, gobernador regional en su cuenta de Telegram.

Temas relacionados:

Guerra entre Rusia y Ucrania

Volodímir Zelenski

Moscú

Kiev

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Menores de edad como escudos humanos? Lo que usan los grupos para evitar bombardeos en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

FBI desmantela red de espionaje ruso con cubanos y venezolanos para asesinar opositor en EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿La IA se salió de control? Revelan que Gemini logró hackear tres empresas y adivinó contraseñas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Uniformados de las disidencias de las FARC-Foto: EFE
Bombardeo

¿Menores de edad como escudos humanos? Lo que usan los grupos para evitar bombardeos en Colombia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
Medellín

Megacárcel en Medellín alcanza 35% de avance para 1.339 sindicados: vigilados y sin poder delinquir

Captura de alias 'Copete'-Foto: cortesía
Seguridad

'Fico' habla de golpe contra grupos ilegales: capturado Alias Copete, terror en comuna de Medellín

Comando Sur reacciona a operativo en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

"EEUU va a combatir con fuerza": Comando Sur reacciona a operativos militares de Abelardo de la Espriella

FBI desmantela red de espionaje ruso - Foto: Canva
FBI

FBI desmantela red de espionaje ruso con cubanos y venezolanos para asesinar opositor en EEUU

Más de Actualidad

Ver más
Universidad Pública de Florida- Foto: Stock Canva
Florida

Florida cierra las puertas a estudiantes indocumentados en las universidades públicas

Los impactantes videos del avión de carga que se salió de pista en el aeropuerto de Miami y arrolló varios vehículos
Miami

Las impactantes imágenes del avión de carga que se salió de pista en el aeropuerto de Miami y arrolló varios vehículos

Nicolás Maduro Guerra, colaborador del régimen de Venezuela / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: X
Régimen de Venezuela

'Nicolasito' da su versión sobre las fotografías de Nicolás Maduro en prisión: "Fue un día después del doble terremoto; él no tenía el ánimo de tomarse la foto, está fuerte, resistiendo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappe, jugador de Francia / FOTO: EFE
Fútbol

Mbappé responde al polémico meme que lo transformó en "dictador" y marca distancia con la broma

Universidad Pública de Florida- Foto: Stock Canva
Florida

Florida cierra las puertas a estudiantes indocumentados en las universidades públicas

Los impactantes videos del avión de carga que se salió de pista en el aeropuerto de Miami y arrolló varios vehículos
Miami

Las impactantes imágenes del avión de carga que se salió de pista en el aeropuerto de Miami y arrolló varios vehículos

Nicolás Maduro Guerra, colaborador del régimen de Venezuela / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: X
Régimen de Venezuela

'Nicolasito' da su versión sobre las fotografías de Nicolás Maduro en prisión: "Fue un día después del doble terremoto; él no tenía el ánimo de tomarse la foto, está fuerte, resistiendo"

Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Aeropuerto de Maiquetía

Aeropuerto de Maiquetía inicia el 1 de septiembre la operación en “terminales temporales habilitados para vuelos nacionales e internacionales"

Estados Unidos capacitó al Banco Central de Venezuela y a la banca privada- Foto: captura de pantalla de X Embajada de los EE.UU. en Caracas
Banco Central de Venezuela

EE. UU. capacita al BCV y a los bancos venezolanos en prevención de delitos financieros y corresponsalías

Pelotas de béisbol - Foto de referencia: Pexels
LVBP

El presidente de la LVBP confirma que cuatro peloteros dieron positivo en controles antidopaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023