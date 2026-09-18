NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Dictadura en Venezuela

Al grito de "¡No más mentiras, estamos quebrados!", productores agrícolas confrontaron a Padrino López en un acto público

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Campo de arroz / Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura y Tierra del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Campo de arroz / Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura y Tierra del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Al exministro de Defensa se le ocurrió decir que "en los últimos cinco años la economía venezolana ha crecido".

Recientemente, un grupo de productores agrícolas confrontó y abucheó al ministro de Agricultura y Tierra del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, durante un evento público.

o

A este militar se le ocurrió decir que "Nuestra economía ha salido adelante, hemos dado un ejemplo extraordinario... En los últimos cinco años venimos subiendo (...) Hay que corregir las cosas que hemos hecho mal".

Por ende, al grito de "¡No más mentiras, estamos quebrados!", los manifestantes, principalmente productores de arroz de los estados Guárico y Portuguesa, interrumpieron el discurso de Padrino López.

Posterior al discurso estéril de Padrino López, los productores denunciaron que el régimen importó más de 300,000 toneladas de arroz, lo que inunda el mercado nacional y destruye la producción local al obligarlos a competir bajo condiciones insostenibles.

o

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

o

Fue el pasado 18 de marzo cuando Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Padrino López sigue siendo fugitivo de la justicia de EE. UU. y enfrenta graves cargos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Padrino López

Régimen

Discurso

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Se acaban entre ellos: cabecillas del ELN habrían ordenado asesinato de testaferro de Calarcá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
Rodrigo de Paul y Lewandowski - EFE
Rodrigo De Paul

"Dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos?": así fue la fuerte pelea entre Lewandowski y Rodrigo de Paul en pleno partido

Gustavo Petro - Foto AFP
Reforma pensional

Corte Constitucional aprueba parcialmente reforma pensional impulsada por Gobierno Petro

Foto: Vantor
Nepal

Desgarradora imagen satelital de la avalancha en Nepal: paso fronterizo desapareció por completo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rodrigo de Paul y Lewandowski - EFE
Rodrigo De Paul

"Dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos?": así fue la fuerte pelea entre Lewandowski y Rodrigo de Paul en pleno partido

Gustavo Petro - Foto AFP
Reforma pensional

Corte Constitucional aprueba parcialmente reforma pensional impulsada por Gobierno Petro

Foto: Vantor
Nepal

Desgarradora imagen satelital de la avalancha en Nepal: paso fronterizo desapareció por completo

Oswaldo Vizcarrondo, director técnico de la Vinotinto - Foto: EFE
Selección de Venezuela

"Tenemos que pasar la página con estos casos": DT de la Vinotinto sobre la ausencia en reciente convocatoria de jugadores como Fariñez, Soteldo y Savarino

Tragedia en Nepal (EFE)
Nepal

Se dispara el balance de víctimas y desaparecidos por la tragedia en Nepal: rescatistas redoblan esfuerzos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Insignia del ELN - Foto: EFE
ELN

Las cartas secretas de Petro en las que abogaba por la liberación de cabecillas del ELN a cambio de secuestrados

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Marco Rubio

Aseguran que para Marco Rubio "una foto con Delcy Rodríguez no es positiva" por su posible interés en la presidencia de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023