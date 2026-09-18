Al grito de "¡No más mentiras, estamos quebrados!", productores agrícolas confrontaron a Padrino López en un acto público

Recientemente, un grupo de productores agrícolas confrontó y abucheó al ministro de Agricultura y Tierra del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, durante un evento público.

A este militar se le ocurrió decir que "Nuestra economía ha salido adelante, hemos dado un ejemplo extraordinario... En los últimos cinco años venimos subiendo (...) Hay que corregir las cosas que hemos hecho mal".

Por ende, al grito de "¡No más mentiras, estamos quebrados!", los manifestantes, principalmente productores de arroz de los estados Guárico y Portuguesa, interrumpieron el discurso de Padrino López.

Posterior al discurso estéril de Padrino López, los productores denunciaron que el régimen importó más de 300,000 toneladas de arroz, lo que inunda el mercado nacional y destruye la producción local al obligarlos a competir bajo condiciones insostenibles.

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

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Fue el pasado 18 de marzo cuando Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Padrino López sigue siendo fugitivo de la justicia de EE. UU. y enfrenta graves cargos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.